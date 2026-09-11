普丁抵印度出席金磚峰會 中東戰事恐成「核心裂痕」

俄羅斯總統普丁今天抵達印度，準備出席有11個成員國的金磚國家峰會。這場峰會預料將聚焦中東與烏克蘭戰事及全球經濟挑戰。分析人士指出，成員國對中東戰爭立場分歧，恐成這次峰會的「核心裂痕」。

法新社報導，根據印度外交消息人士，普丁（Vladimir Putin）與伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）預計將與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行會談；中國國家主席習近平也預計在兩天峰會期間，利用場邊時間與莫迪會面。

俄羅斯新聞社（Ria Novosti）播出的畫面顯示，普丁抵達位於新德里的帕拉姆空軍基地（Palam Air ForceStation）後，由印度外交國務部長辛格（Kirti VardhanSingh）迎接。

對習近平而言，此行是他2019年以來首次訪問印度，也是中印關係謹慎回暖之際迄今最大的一步。6年前，兩國軍隊曾在具爭議的喜馬拉雅邊境爆發致命衝突。

這兩個擁有核武的亞洲大國近期關係逐漸升溫，航班、簽證及高層交流陸續恢復。不過，兩國之間仍存在深層不信任，邊界爭議、貿易逆差日益擴大以及戰略競爭等問題，使雙邊關係仍面臨複雜挑戰。

新德里街頭掛滿笑容滿面的莫迪海報，歡迎各國領袖到訪。印度當局也在首都大幅增派安全部隊，並對市中心多個地區實施交通管制。警方呼籲民眾保持耐心並配合相關措施。

金磚國家（BRICS）於2009年成立，最初是主要新興經濟體尋求在西方國家主導的國際機構中取得更大影響力的平台。

此後，金磚國家組織持續擴大，目前成員包括伊朗、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等。然而，這3國對美國與以色列2月發動的戰爭，立場存在明顯差異。

印度獨立智庫「觀察研究基金會」（ObserverResearch Foundation）專家潘特（Harsh V. Pant）表示：「這次金磚國家峰會期間，波斯灣衝突將成為核心裂痕。直到去年，金磚國家擴大版圖還被視為一項成就，如今看來卻成為金磚國家組織的一大限制。」

這是裴澤斯基安以伊朗總統身分首次訪問印度，也將使中東衝突成為峰會議程的核心議題。

凱投宏觀（Capital Economics）分析師夏哈（ShilanShah）表示：「伊朗戰爭將對（擴大後）金磚國家的凝聚力構成嚴峻考驗。」

她說，金磚國家外長今年5月在新德里會面時，未能就聯合聲明達成共識。

印度與伊朗及以色列均維持友好關係，同時也審慎維持與美國間的微妙平衡。

隨著伊朗戰爭持續，印度面對能源危機，其中一項因應方式就是轉向俄羅斯，俄羅斯是印度最重要的戰略夥伴之一。

普丁上一次訪問印度是在2025年12月，不過本月稍早，他也在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）與莫迪會面。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）本月訪問基輔期間，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示，他「感謝印度致力於結束這場不公義的戰爭」。