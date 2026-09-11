阿爾及利亞與阿拉伯聯合大公國斷交 對阿聯關閉領空

北非國家阿爾及利亞宣布與彼此關係長年緊張的阿拉伯聯合大公國斷交後，今天又表示，將對在阿聯註冊的民用及軍用飛機關閉領空。

阿爾及利亞在宣布斷交的聲明中，指控這個波斯灣國家做出「挑釁且敵對的行為」，但尚不清楚觸發裂痕的具體原因。

阿爾及利亞國防部表示，領空禁令將於明天生效，但來往首都阿爾及爾機場的商業航班除外，該部分航班將持續運作至2026年底。

阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）常把阿聯稱作「微型國家」或「小國」，指控其試圖破壞該地區多國的穩定，並舉利比亞、馬利與蘇丹為例。

近幾個月來，阿爾及利亞多次對外釋出斷交訊號，如今表示，他們是在「用盡一切維繫雙邊關係的手段」後，才做出決定。

阿聯外交部隨後表示，希望這項決定只是暫時性的，以維持與阿爾及利亞的「兄弟情誼」。

法新社報導，兩國之間的緊張局勢，近幾年來因多起事件加劇。

北非風險顧問公司（North Africa Risk Consulting）的分析家波特（Geoff Porter）指出，在沙赫爾（Sahel）地區，阿爾及利亞「努力維持某種程度的穩定」，「阿聯卻直接與此目標背道而馳」。

他補充道：「阿爾及利亞認為阿聯干預北非及沙赫爾事務，不僅牴觸阿爾及利亞的外交政策原則，更間接威脅到阿爾及利亞的安全。」

波特列舉雙方摩擦的案例，包括阿聯支持利比亞東部軍事領袖哈夫塔（Khalifa Haftar）、支持蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF），以及阿爾及利亞鄰國茅利塔尼亞的一處無人機基地。

去年，設於阿聯的「天空新聞阿拉伯台」（SkyNews Arabia）播出歷史學家貝爾吉特（MohamedAmine Belghit）的訪談，貝爾吉特發表了爭議言論，質疑阿爾及利亞本土阿馬齊格（Amazigh）文化的存在。阿爾及利亞國營電視台隨後譴責所謂的敵意媒體攻勢。

貝爾吉特在阿爾及利亞遭監禁，但後來獲塔布納赦免。

阿爾及利亞與阿聯之間的分歧，也源於雙方外交政策差異，包括阿聯2020年與以色列關係正常化。