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俄羅斯攻擊烏克蘭中部購物中心 至少4死60傷

中央社／ 基輔10日綜合外電報導

烏克蘭當局表示，俄羅斯今天對烏國中部城市巴羅格瑞德（Pavlograd）一間購物中心發動攻擊，造成至少4人死亡，另有60人受傷。

法新社報導，俄烏雙方正加強對距離前線數百公里的後方發動長程攻擊，目標日益涵蓋平民設施，以及工廠、煉油廠、倉庫和港口。

根據聯合國（UN）核實的統計數據，目前烏克蘭平民死亡人數正以俄軍2022年2月全面入侵烏國初期以來的最高速度增加。

烏克蘭內政部長維赫夫斯基（Ivan Vyhivskyi）在通訊軟體Telegram表示：「大約一小時前，俄羅斯人攻擊巴羅格瑞德市中心一間購物中心。事發時正值大白天，街上都是人。」

正在加拿大訪問的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，目前已知這次攻擊造成4人罹難，他並向死者家屬和親友表達哀悼。

澤倫斯基補充道，「光是這次襲擊就導致60多人受傷」，同時指出，在烏國東部的克拉莫托斯克市（Kramatorsk），俄羅斯轟炸住宅大樓，也導致數十人受傷。

另一方面，俄羅斯邊境州貝爾哥羅德（Belgorod）的救援單位表示，烏克蘭無人機攻擊新奧斯科爾鎮（Novy Oskol），造成一人死亡、6人受傷。

俄羅斯 烏克蘭 俄烏

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