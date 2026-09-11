幕僚心累了 讓川普放飛自我

美國新聞網站Axios九日報導，白宮官員及共和黨民選公職坦言，他們已不再試圖說服川普總統做或不做某件事，包括他突然決定舉辦史上首次期中選舉大會，被外界戲稱「川普嘉年華」。一位川普顧問直言，「何必呢？他是老闆」。

自川普第一任以來，共和黨人長期幾乎對川普的每項要求及想法都選擇順從，並以他的直覺「一再證明比大家高明來合理化」。

許多人如今不再相信川普的直覺，也發現反對幾乎徒勞無功，無論是川普二月底發動至今仍未收尾的美伊戰爭或發布他拿冰球桿站在倒地的加拿大總理卡尼旁的梗圖。

川普已將許多幕僚及親信磨得心力交瘁，他們也知道阻止不了他，因此不再試圖反對，愈來愈常順著他的突發奇想。一位川普金主就說，「川普總統都八十歲了，一直都是『做自己』。他想要什麼，就會得到什麼」。

有白宮官員堅稱，川普政府的運作仍有一定章法及理性，他也並非每次的衝動都會付諸實施。

有共和黨人對十一月期中選舉能否保住聯邦眾議院多數席次感到悲觀，也擔心聯邦參議院選情。但一位川普顧問強調，十一月選後，他也絕不會跛腳，低估川普則後果自負；川普在該黨內部、美國政壇及文化領域均掌握巨大權力，任何認為他選後將收斂的人，不是愚蠢就是政治直覺很差。

該顧問預料，即使卸任，川普仍將是全美最具主導地位的政治人物，這「眾所周知」。

然而，部分共和黨候選人卻選擇避開這場大會，反映出黨內對川普的矛盾心態，即候選人雖需要川普及ＭＡＧＡ的鐵粉支持，卻也擔心過度與川普綁在一起難以吸引中間選民。

相較兩年前一連四天的共和黨全代會，這次大會的第一天（九日）顯得較為冷清。川普演說時仍可見一大片空位，共和黨全委員原宣稱門票採抽籤方式發放，但大會舉行當天，民眾卻能直接透過網站取得入場資格。