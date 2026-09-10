日F-15戰機緊急降落那霸機場 跑道一度關閉

日本航空自衛隊一架F-15戰機於今天晚間7時15分左右在沖繩縣那霸機場緊急降落，導致跑道一度關閉，目前沒有人員受傷的通報消息。

共同社報導，日本航空自衛隊那霸基地指出，這架F-15戰機於傍晚6時5分左右緊急升空，在飛行過程中發生液壓系統故障而降落那霸機場。

那霸機場跑道是民航公司和自衛隊共同使用，日本國土交通省那霸機場事務所表示，機場運用另一條跑道進行民航客機起降，關閉的跑道則於晚間8時25分左右恢復使用。

根據那霸機場事務所的資訊，這架F-15戰機降落時並未發生火災。

日本航空自衛隊8月也曾發生F-15戰機在那霸機場跑道降落後無法移動的問題，當時造成跑道關閉大約4個小時。