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川普大撒幣 點名台晶片課高關稅

聯合報／ 編譯周辰陽盧思綸／綜合報導
美國總統川普九日在德州達拉斯美國航空中心舉行的期中選舉大會發表演說，被外界戲稱為像他個人秀的「川普嘉年華」。歐新社
美國總統川普九日在德州達拉斯美國航空中心舉行的期中選舉大會發表演說，被外界戲稱為像他個人秀的「川普嘉年華」。歐新社

美國總統川普九日在德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉大會上，再度宣稱要對台灣晶片課徵高關稅，並為助選大撒幣，他表示如果共和黨在十一月期中選舉後繼續掌控國會，他將向每名成年美國公民發放五千美元（台幣約十五點八萬元）「川普紅利」。

川普九日演說談到關稅政策時說，「關稅」原本是他「整本字典裡最喜歡的詞」，但媒體曾反問他，那「愛、生命、上帝、宗教、家庭呢？」因此他笑稱，如今已把關稅從最喜歡的詞一路降到「第五喜歡」。

川普接著宣稱，美國透過關稅已取得「數兆美元」收入，也吸引外國企業創紀錄投資。他隨後把話題轉向半導體，指責過去美國政府讓晶片產業「離開我國跑到台灣」。

他說，如果美國總統早對進口晶片課徵高額關稅，情況就不會像現在這樣。川普並直接對台灣喊話：「台灣，你們要把晶片賣到美國，就得付百分之一百、百分之兩百、百分之五十，隨便多少的關稅。」

川普還以大撒幣方式拉票。他說，如果共和黨贏得期中選舉繼續掌控參眾兩院，「你們就一起贏，你們會得到五千美元」，並表示這筆錢將被稱為「川普紅利」。

他將這項計畫比喻為企業向股東發放現金股利，並稱美國經濟「強大成功」。川普表示，這筆紅利唯一的附帶條件，是民眾必須在美國境內花掉，「我們不希望你們跑去加拿大花這筆錢」。

這項構想立即引發外界關注財源問題。美國成年公民人數約二點七億，若每人發放五千美元，總支出可能達一點三五兆美元（台幣約四十二點六兆元），將讓美國政府財政壓力大增。美國目前年度開支七點四兆美元，預算赤字近一點八兆美元，國債上月更首次突破四十兆美元。

川普並未說明這項計畫具體如何執行，也沒有交代財源。副總統范斯在川普宣布後不久表示，這筆紅利可能不會發給富人，並暗示可以利用美國關稅收入支應。

共和黨參議員莫雷諾則表示，將提出法案，希望在十一月三日選後推動「川普紅利」。不過，這項計畫能否落實，仍取決於國會是否批准、財源如何籌措，以及政府如何處理財政赤字與通膨壓力。

在法律層面上，外界也關注川普把發錢與共和黨贏得國會連結，是否違反選舉法規。美國聯邦法律禁止以金錢或其他利益交換選民的特定投票行為，不過，新墨西哥州律師戴伊指出，如果這項政策最終適用於所有符合資格的成年人，不論投給誰都能領取，就比較屬於競選政策承諾，而非直接以金錢換取特定投票行為。

川普過去也曾提出類似構想。今年稍早，他曾主張發放兩千美元紅利，並表示不一定需國會批准；去年也曾向美軍成員發放一七七六美元支票，稱為「戰士紅利」。

川普 關稅 晶片

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