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丹麥王室：卸任君主瑪格麗特二世治療後已出院

中央社／ 哥本哈根10日綜合外電報導

丹麥王室今天表示，卸任的女王瑪格麗特二世（Queen MargretheII）因血腫及脫水住院治療4天後已出院。這是她健康惡化後接受的最新一次治療。

法新社報導，丹麥王室（The Royal House ofDenmark）發表聲明中說：「瑪格麗特女王陛下今天上午稍晚從哥本哈根大學附設醫院（Rigshospitalet）出院，現已返回和平宮（Fredensborg Palace）。」

86歲的瑪格麗特二世因髖部血腫和脫水接受治療，這是她今年來第3次住院。王室表示她「狀況良好」，但需靜養一段時間。

菸不離手的瑪格麗特二世因恢復丹麥王室地位並帶領王室走向現代化，深受人民愛戴，但近年來受若干健康問題所擾。

她曾堅稱自己永不退位，但在2023年接受背部重大手術後轉變想法。

在位52年的瑪格麗特二世於2024年1月14日退位，自動使她的兒子暨王儲成為丹麥國王佛瑞德里克十世（Frederik X）。

丹麥 王室 女王

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