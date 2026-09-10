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馬克宏倡強化太空競爭力 盼10年內實現歐洲載人升空

中央社／ 巴黎10日專電
法國總統馬克宏(中)。法新社
法國總統馬克宏(中)。法新社

法國總統馬克宏今天在國際太空峰會中說，歐洲必須加速發展自主太空能力，包括在月球探索、載人飛行和衛星通訊等各層面布局，並提出「共同治理」太空和「歐洲優先」等主張。

馬克宏（Emmanuel Macron）上午出席在巴黎大皇宮（Grand Palais）舉行的首屆國際太空峰會（Sommetinternational sur l’espace）。這場活動聚集多國領袖、部長級官員、太空人、太空機構、航太領域企業代表等，約120個外國代表團受邀參加。

馬克宏在會中演說表示，他希望歐洲提升太空領域的實力，開發自己的載人太空飛行能力，期許10年內能實現第一具歐洲載人太空飛行器帶著歐洲和其他國家的太空人，從法屬圭亞那的庫魯（Kourou）升空。

他還希望兩年後看到歐洲第一艘載貨太空飛行器Nyx停靠在國際太空站（ISS），5年後看到第一具歐洲月球登陸器「亞格納」號（Argonaut）登陸月球表面。

他呼籲「共同治理」太空，因為「科學及其蘊藏的資料，不能成為某一個或某一群國家的戰利品」。

他也主張歐洲應在太空領域採取「歐洲優先」政策，這不是禁忌話題，也不是出於保護主義，「歐洲優先」政策並不妨礙與其他國家建立夥伴關係，歐洲必須加緊腳步，若不採取一致行動，就無法建構自己的競爭力

巴黎人報（Le Parisien）報導，由於美國退出一些與歐洲的聯合計畫，促使歐洲反思自身對美國的依賴，以及在月球探索方面的角色。歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）昨天說，歐洲若要建立太空領域自主性，須在10年間投資100億歐元（約新台幣3674億元）。

世界報（Le Monde）提到，馬克宏呼籲電信和衛星群營運商及業者立即著手建構一個能在2030年之前提供服務的「衛星直連」（direct-to-device）歐洲聯盟，使衛星與手機直接連線，不須透過地面基地台。

他說，歐洲人必須在10年內處處享有媲美第5代行動通訊技術（5G）的連線品質，不能有訊號盲區，「這是關乎主權和經濟機會的問題」。

法國政府表示，環繞地球的衛星讓人類得以實現地理定位、觀測地球和彼此通訊，連線裝置、自動駕駛車輛、遠距醫療、海上交通、防衛領域都少不了衛星；20年來，科技突破和公私部門的新參與者在衛星領域帶來巨變，但在機會增加的同時，風險也有所提高，衍生諸如軌道擁擠、太空碎片、技術依賴、軍事化等問題。

因此今年會議聚焦於3大主題，分別是透過國際合作因應全球太空經濟帶來的挑戰；從國際視角推進科學、技術和太空探索的發展；藉由對話、防禦和建立夥伴關係，確保太空環境的安全。

馬克宏 太空 競爭力

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