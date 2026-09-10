聯合國推廣新等積投影地圖 日本要求修正南千島與俄同色

日本內閣官房長官木原稔今天上午在記者會表示，針對新的「等積投影」世界地圖將南千島群島與俄羅斯領土標示為相同顏色一事，日本政府已要求修正地圖標示。

富士新聞網（FNN）報導，新型「等積投影」（Equal Earth projection）世界地圖被認為比傳統世界地圖更能精確呈現各國面積，聯合國大會4日通過決議，鼓勵使用這種地圖。

製作新型「等積投影」地圖的美國地圖學家派特森（Tom Patterson）在網路上免費公開地圖，並表示製作時參考了美國政府機關等繪製的地圖。派特森同時也是新型「等積投影」地圖的設計者之一。

而派特森製作的地圖上，南千島群島與俄羅斯領土標示為相同顏色。

木原稔在記者會上表示：「有必要避免讓外界對我國領土及地理名稱產生錯誤認知並擴散。」他並強調：「我們已透過駐外使館，要求網站營運者修正地圖標示。」

日本向來在南千島群島（Southern Kurils）議題上與俄羅斯有主權爭議，日本稱其為北方領土或北方四島。北方四島包括齒舞群島、色丹島、國後島及擇捉島，日本主張四島為日本固有領土，但二戰結束後由蘇聯占領，目前持續由俄羅斯實際控制。

先前俄羅斯總統府才證實普亭（Vladimir Putin）已訪問南千島群島之一的擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup），引發軒然大波。

木原稔也強調：「今後也將持續進行必要的交涉，妥善因應，以確保我國立場不受損害。」