阿爾及利亞宣布與阿聯斷交 未交代原因

阿爾及利亞國營媒體今天披露，阿爾及利亞政府「用盡一切維繫雙邊關係的手段」後，決定與阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）斷交，但未詳細說明具體原因。

路透社報導，阿聯外交部暫未回應媒體置評請求。

阿爾及利亞媒體屢次嚴厲抨擊阿聯，指控阿聯試圖在區域內製造分裂。

去年阿爾及利亞總統塔布納（AbdelmadjidTebboune）表示，阿爾及利亞與所有波斯灣國家的關係都很融洽，唯獨排除一國，語帶保留暗指阿聯。

他形容阿爾及利亞與沙烏地阿拉伯、科威特、阿曼及卡達的關係像「兄弟一般」，同時批評某一國干涉阿爾及利亞內政，試圖破壞國家穩定。

阿爾及利亞與阿聯兩國緊張在今年2月進一步升高，當時阿爾及利亞正採取行動撤銷2013年5月與阿聯在阿布達比簽署的航空服務協議。