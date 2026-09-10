快訊

山東青島貨輪火災…25名失聯者全數尋獲 均無生命體徵

北醫助理教授抱摸女下屬噁稱「父愛」丟飯碗 逆轉獲賠81萬薪水

德軍擬自2027年起導入30款AI工具 加速戰場決策

中央社／ 柏林10日綜合外電報導

一名德國軍方高層官員表示，德軍正在評估30款人工智慧（AI）工具，以加速戰場決策，目標自2027年起部署此類系統。

德軍網路指揮部主管、海軍中將道姆（ThomasDaum）告訴「商務日報」（Handelsblatt）：「相關探索工作正在進行，我對2027年第2季能擁有原型系統抱持樂觀態度。」預計2028年全面部署。

烏克蘭戰爭凸顯出無人機與衛星產生大量數據，讓戰場前所未有地透明化，同時也產生利用AI以人類無法企及的速度處理資訊的需求。

德國軍方正在評估的AI工具大多由德國本土業者開發，法國企業ChapsVision則是少數參與競爭的外國公司之一。

今年4月，道姆中將暫時排除採購「Maven智慧系統」（Maven Smart System）的可能性；該系統由美國資料分析與國防軟體公司帕蘭泰爾（Palantir）所開發，是同類AI工具中最知名的一款。

美國總統川普（Donald Trump）多次揚言退出北大西洋公約組織（NATO）後，華府被視為一個可能不可靠的盟友。由於憂心過度依賴美國，以及資料主權等疑慮，歐洲部分地區浮現反對帕蘭泰爾的聲浪。

德國 無人機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NVIDIA攜Palantir打造主權AI 黃仁勳：AI供應鏈牽動數兆美元經濟

「AI 風險分類」線上檢核系統 數發部攜手八大部會年底完成

憂AI失控消滅人類 Anthropic頂尖研究員離職嘆：正邁向最激進情境

AI工作流再進化！Plaud一鍵串接ChatGPT、Claude加速效率 講台語也通

相關新聞

破解美國科技封鎖！中國AI企業在東南亞「開外掛」，台灣矽盾面臨挑戰？

《紐約時報》於2026年9月6日揭露，位於美國的中資公司Aivres於2024年4月至2026年2月間，向東南亞出口價值56億美元的先進設備，使中國企業能夠繞過美國的管制，跨國使用算力服務、發展AI技術。

川普揚言打擊伊朗鎬山 籲德黑蘭勿耍花招

美國總統川普今天警告，美方可能打擊伊朗鎬山，並呼籲德黑蘭謹慎行事。鎬山是伊朗一處建有地下隧道設施的堅固據點，鄰近納坦茲鈾...

葉門叛軍：遭沙烏地新一輪空襲 通報約40起攻擊

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）今天表示，在他們對沙烏地阿拉伯發動攻擊後，沙國部隊已展開新一波反擊，發動約40次空...

伊朗躲避核稽查奧步見光！ IAEA 20年來首度狀告安理會

國際原子能總署（IAEA）理事會9日以23票贊成通過決議，因伊朗未履行核子保障義務，決定將伊朗核問題提交聯合國安全理事會。這是IAEA自2006年以來，20年來首度再將伊朗送交安理會。CNN檢視十多年聯合國文件，並訪問多名前官員與外交人士發現，伊朗從最初接受全球最嚴格的核查制度，逐步走向限制、阻撓甚至破壞監督，包括拒絕視察員進入敏感地點、關閉監控攝影機，以及對視察員進行「過度侵入性的身體搜查」。

中印邊境衝突到大國博弈 金磚峰會莫迪可能會晤習近平受關注

金磚國家峰會12日起將在印度新德里登場，印度總理莫迪可能與中國國家主席習近平進行自2020年後首度面對面會晤。中印雙方在...

俄軍無人機襲烏克蘭東北部購物中心 釀2死至少20傷

烏克蘭官員指出，俄羅斯於昨天晚間出動無人機襲擊烏國東北部大城蘇米（Sumy）市中心一間購物中心，造成2人喪命、至少20人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。