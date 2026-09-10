德軍擬自2027年起導入30款AI工具 加速戰場決策

一名德國軍方高層官員表示，德軍正在評估30款人工智慧（AI）工具，以加速戰場決策，目標自2027年起部署此類系統。

德軍網路指揮部主管、海軍中將道姆（ThomasDaum）告訴「商務日報」（Handelsblatt）：「相關探索工作正在進行，我對2027年第2季能擁有原型系統抱持樂觀態度。」預計2028年全面部署。

烏克蘭戰爭凸顯出無人機與衛星產生大量數據，讓戰場前所未有地透明化，同時也產生利用AI以人類無法企及的速度處理資訊的需求。

德國軍方正在評估的AI工具大多由德國本土業者開發，法國企業ChapsVision則是少數參與競爭的外國公司之一。

今年4月，道姆中將暫時排除採購「Maven智慧系統」（Maven Smart System）的可能性；該系統由美國資料分析與國防軟體公司帕蘭泰爾（Palantir）所開發，是同類AI工具中最知名的一款。

美國總統川普（Donald Trump）多次揚言退出北大西洋公約組織（NATO）後，華府被視為一個可能不可靠的盟友。由於憂心過度依賴美國，以及資料主權等疑慮，歐洲部分地區浮現反對帕蘭泰爾的聲浪。