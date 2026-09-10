中印邊境衝突到大國博弈 金磚峰會莫迪可能會晤習近平受關注

金磚國家峰會12日起將在印度新德里登場，印度總理莫迪可能與中國國家主席習近平進行自2020年後首度面對面會晤。中印雙方在歷經4年的軍事對峙與外交冰封後，如何在歷史邊界恩怨與美國政經夾擊的現實中尋求破冰，牽動全球及亞洲地緣政治版圖變動。

●習近平睽違7年訪印 「莫習會」將成峰會最大焦點

金磚國家目前有11個會員國，今年由印度擔任輪值主席國，各國代表12日起將在新德里的印度會議中心（Bharat Mandapam）進行兩天的峰會，本次峰會主題是「建構韌性、創新、合作與永續發展」（Buildingfor Resilience, Innovation, Cooperation andSustainability）。

「今日印度」（India Today）報導，在金磚國家峰會期間，莫迪可能與習近平進行雙邊會晤，這將是2020年加萬谷（Galwan Valley）中印流血衝突至今，兩人首次進行面對面會談；也是2019年中印領導人在印度非正式會晤後，習近平時隔7年再度訪印。

莫迪與習近平在甫落幕的上海合作組織（ShanghaiCooperation Organisation）高峰會上曾同台亮相，但並未在該峰會期間進行正式雙邊會晤。

習近平預料12日出席印度主辦的第18屆金磚國家領導人峰會，這將是他7年來首度訪問印度。但截至目前為止，印度和中國皆尚未正式對外證實莫迪將與習近平進行雙邊會晤的消息。

●從冰封到解凍 安全與外交高層密集鋪路

印度與中國歷經多年軍事緊張、外交疏離、經濟合作限縮後，兩國正試圖小心翼翼，讓雙方關係逐步解凍，因此這次莫迪與習近平可能的會晤格外受到矚目。

在習近平此次訪問印度前，印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）8月曾赴中國訪問，雙方也在「中印邊境事務磋商協調工作機制」（The WorkingMechanism for Consultation and Coordination）下進行會議，兩國的邊界問題特別代表也接著進行會晤。

自印度和中國軍隊2024年從沿實質控制線（Line ofActual Control）幾個對峙熱點撤軍後，兩國關係逐漸趨於穩定，外交接觸也隨之恢復。

●難解的歷史積怨 3488公里邊界與阿魯納查爭端

印度和中國接壤且具爭議的邊界超過3488公里，1962年雙方爆發邊境戰爭，歷經兩個階段作戰，最後在美國等第三方的介入下，中國主動停火、撤離，但在實質控制線設立若干檢查站。

2020年6月，印度和中國在中印邊界西段，拉達克（Ladakh）的加萬谷爆發嚴重流血衝突，雙方皆有人員傷亡，據傳當時印度有20名士兵喪命，中國有4名士兵喪生，但具體數字未獲官方證實。

加萬谷衝突，讓印度和中國在實質控制線沿線長期出現軍事對峙，雙方關係一直處於高度緊張狀態，連帶使政治、經濟、外交關係惡化。

在那之後，印度和中國進行多輪的軍事、外交談判，以讓部隊「脫離接觸」（disengagement），邊境幾個對峙點的緊張局勢也得以緩和。但是即便軍事衝突的直接風險降低了，關於邊界的爭議始終沒有完全解決。

像是拉達克地區局勢有所緩和，但邊界爭端仍對印度、中國關係構成嚴峻挑戰，尤其印度所稱的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh），即中國所稱的「藏南地區」更時刻勾動兩國敏感神經。

中國聲稱擁有「藏南地區」的主權，2023年更公布新版地圖，將存在爭議的阿魯納查邦和阿克賽欽地區（Aksai Chin）納入中國領土。當時阿克賽欽大部分地區由中國有效控制，但阿魯納查邦由印度實質治理，因此印度對中國的作法表達強烈抗議，並堅持「阿魯納查邦是印度不可分割的一部分」。

事實上，中國自2017年以來，就不斷藉由類似手法表達主張，但印度一再表示，中國透過行政、地圖繪製等方式強化其主張，這樣的作法並不能改變印度領土在法律上的定位。

●川普關稅與局勢動盪 現實主義下的戰略妥協

值得關注的是，莫迪與習近平這次可能的雙邊會晤，觸及的議題預料將包括邊界問題、區域安全、貿易和投資、人文交流、防止實質控制線沿線局勢再次升級等。

除此之外，莫迪與習近平這次可能的雙邊會晤，是在全球局勢混沌的情況下進行，中印兩國同樣面臨美國總統川普（Donald Trump）關稅措施帶來的困境，也同樣必須面對美國在中東的軍事衝突後，在經濟上、地緣政治上帶來的不穩定情勢。

對印度而言，與中國重新展開接觸，除要維護邊境地區的和平與穩定，也要擴大經濟和外交的合作，讓印度獲得更大的戰略利益；對中國而言，則盼鞏固近期與印度有所改善的關係，並藉此加強與金磚國家及其他多邊論壇成員的互動與合作。