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俄軍無人機襲烏克蘭東北部購物中心 釀2死至少20傷
烏克蘭官員指出，俄羅斯於昨天晚間出動無人機襲擊烏國東北部大城蘇米（Sumy）市中心一間購物中心，造成2人喪命、至少20人受傷，其中4人傷勢嚴重。
基輔郵報（Kyiv Post）報導，這起無人機攻擊事件發生於晚間8時左右，當時許多民眾在下班購物並返家的途中。
蘇米市軍政當局首長克里沃舍延科（SerhiiKryvosheienko）表示，俄羅斯選擇在大量平民聚集的時段發動攻擊。
俄羅斯無人機毀壞了這間購物中心及停車場的車輛，且引發火災。
俄羅斯全面侵略烏克蘭逾4年半時間，烏國蘇米州與周邊接壤俄國的各州一直受到俄軍無人機、飛彈和砲火打擊，並有大量平民傷亡。
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