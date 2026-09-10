葉門軍方消息人士：叛軍奪下紅海戰略港市控制權

國際原子能總署（IAEA）理事會9日以23票贊成通過決議，因伊朗未履行核子保障義務，決定將伊朗核問題提交聯合國安全理事會。這是IAEA自2006年以來，20年來首度再將伊朗送交安理會。CNN檢視十多年聯合國文件，並訪問多名前官員與外交人士發現，伊朗從最初接受全球最嚴格的核查制度，逐步走向限制、阻撓甚至破壞監督，包括拒絕視察員進入敏感地點、關閉監控攝影機，以及對視察員進行「過度侵入性的身體搜查」。

2026-09-10 15:03