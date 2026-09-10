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葉門軍方消息人士：叛軍奪下紅海戰略港市控制權
葉門軍方消息人士告訴法新社，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天奪下紅海戰略港口城市莫加（Mokha）控制權，並朝戰略要地曼德海峽（Bab al-Mandab）推進。
目擊者告訴法新社，他們看到叛軍部隊進入這座城市，同時高喊「美國去死，以色列去死」。
青年運動近幾週一再襲擊沙烏地阿拉伯在紅海的船隻。在伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），造成波斯灣出口運輸幾乎停擺後，紅海已成為石油出口的替代航線。
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