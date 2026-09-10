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台上演說遭中方代表亂入…菲防長當眾猛批不知恥 今再斥粗魯霸凌

中央社／ 馬尼拉10日專電
菲律賓防長鐵歐多洛。路透社
菲律賓防長鐵歐多洛。路透社

日前在首爾嗆中國政府不知恥後，菲律賓國防部長鐵歐多洛今天回馬尼拉再度抨擊中國「粗魯、無禮、霸凌」的戰狼作風，並表示理念相近國家不應期待中國改變，而是改變因應中國的方式。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）出席第2屆「馬尼拉戰略論壇」（Manila Strategy Forum）時說，中國近來在「西菲律賓海」的活動持續增加，包括騷擾菲律賓海岸防衛隊及海軍艦艇、軍機，以及宣布計畫在民主礁（中國稱黃岩島）設立海洋觀測站。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海聲索海域的官方稱呼，範圍大致涵蓋從領海基線向西延伸200海里的專屬經濟海域。

鐵歐多洛認為，中國表現強勢可能與中國國家主席習近平的思想以及中國復興、「全球南方」（GlobalSouth）與以中國為中心的新國際秩序等論述有關。

他說：「我認為我們會看到更多相同的情況。我們不應期待中國改變行為；我們應該改變的是我們因應的方式。」

鐵歐多洛日前在韓國出席2026年首爾防務對話（Seoul Defense Dialogue）時，就曾因「遞紙條」事件而怒批中方不懂禮節；他今天再次抨擊，國際社會過去「過度縱容」中國，而中國得寸進尺，進一步濫用他國展現的禮節。

他形容，中國的「粗魯、無禮、霸凌」等行為，不僅出現在「西菲律賓海」，也體現在中國駐菲律賓大使館的「戰狼外交」作風。

鐵歐多洛表示，自己當時的反應是直覺性的，認為任何具備基本價值觀及行為規範的人，在面對相關情況時都可能作出類似反應。

根據媒體報導，鐵歐多洛首爾一場座談會上，收到疑似中方代表遞來紙條，內容是駁斥菲方對2016年南海仲裁案裁決的立場，聲稱這項裁決「違反國際法基本原則」。

談到菲律賓的嚇阻戰略，鐵歐多洛表示，菲國將持續推動國防現代化，提升自主防衛能力，同時深化與理念相近國家的合作。

他說，愈多理念相近國家團結一致，就愈能凝聚出一股抵抗「非法侵略」及挑戰現有國際秩序的力量。

第2屆馬尼拉戰略論壇於9日至10日在馬尼拉舉行，由華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主辦，聚焦全球經濟衝擊、國際秩序演變，以及美菲在防衛、基礎建設和新興科技領域的合作，國際關係與安全事務相關學者出席。

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