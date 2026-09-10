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金正恩子女排序成謎 南韓：金主愛可能有弟弟或妹妹
南韓國家情報院今天指出，北韓領導人金正恩之女、可能接班人金主愛據信擁有一個弟弟或妹妹，這項消息讓外界對北韓金氏家族成員有更進一步了解。
法新社報導，南韓國家情報院（NIS）過去曾表示，金正恩據信擁有3名子女，但外界一直無法確定他們的長幼順序。
金主愛於2022年首度公開露面，當時她陪同父親出席了洲際彈道飛彈試射活動。
國家情報院透過聲明指出，情報院現階段評估，「金主愛正被當作接班人培養，據了解，她有一個性別不明的較年幼手足」。
國家情報院補充，目前持續查證金主愛是否有一個哥哥，但他們認為「即使此人存在，也不太可能成為接班人」。
自2022年以來，金主愛多次陪同父親出席重大政治活動，包括去年高調訪問北京。
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