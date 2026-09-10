泰國春武里府幼兒園槍擊案釀1死 槍手18小時後投降

泰國官員表示，泰國東部一名警察涉嫌前往妻子任教的幼兒園槍殺妻子後逃逸。他在與警方對峙一夜後，今天投降。

美聯社報導，官員指出，這名槍手昨天上午11時左右在春武里府（Chon Buri）一間幼兒園擊斃一名教師，園內其餘44名孩童與3名教師均安全撤離現場。為維護安全，學校將停課至11日。

春武里府政府表示，涉嫌行兇的塔薩蓬（TatsapongTongthat）是邦拉蒙縣（Bang Lamung）的一名警察。他被控在距首都曼谷東南方約150公里的農帕萊市立幼兒園（Nongplalai Municipal Kindergarten）內，槍殺他的妻子。

當局指出，槍擊案發生後，嫌犯逃回家，警方隨即包圍住宅，嫌犯與警方對峙18小時後才投降。

校園安全與槍枝暴力問題在泰國引發關注。一名14歲少年8月7日先後在家中及就讀的高中校園內開槍，造成8人死亡、20多人受傷，最後疑似自殺身亡。

9月2日，另一名14歲學生在距曼谷以北約200公里甘烹碧府（Kamphaeng Phet）的學校內開槍，隨即被捕，幸未造成傷亡。

隨著社會上呼籲加強槍枝管制的聲浪高漲，泰國政府下令檢討相關規定，包括暫停發放新的槍枝購買許可，並審查現有持槍執照。