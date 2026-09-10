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菲律賓渡輪火災冒濃煙難搜救 仍有80餘人失聯

中央社／ 馬尼拉10日專電
菲律賓渡輪「六月紫菀號」（MV June Aster）8日晚間從馬尼拉出發，在巴拉旺省柯倫海域失火。截至10日下午，確認有5人死亡、43人獲救，另可能有86人失聯。（菲律賓海岸防衛隊提供）中央社
菲律賓渡輪「六月紫菀號」（MV June Aster）8日晚間從馬尼拉出發，在巴拉旺省柯倫海域失火。截至10日下午，確認有5人死亡、43人獲救，另可能有86人失聯。（菲律賓海岸防衛隊提供）中央社

菲律賓巴拉旺省（Palawan）一處觀光勝地附近發生渡輪火災，菲律賓海岸防衛隊今天下午在記者會上表示，渡輪火勢尚未完全撲滅，搜救人員無法登船搜尋失聯乘客。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人卡雅雅（NoemieCayabyab）下午3時召開記者會說，目前確認有5人死亡、43人獲救，另可能有86人失聯。

根據船方提交的名冊，渡輪共載有134人，包括船員在內，無外籍人士，但實際數字可能有變動。

490噸渡輪「六月紫菀號」（MV June Aster）8日晚間從馬尼拉出發，航往巴拉旺省柯倫（Coron）港，在靠近時傳出失火。海岸防衛隊昨晚接獲通報後，立即動員船艇、漁船及其他私人船隻投入搜救。

卡雅雅表示，截至記者會召開時，渡輪仍冒出濃煙，考慮到搜救人員的安全，尚無法登船搜尋失聯乘客。

她說，渡輪起火後持續漂移，初始位置約距岸4海里，目前已漂至約7.6海里處，風力及洋流增加搜救難度。搜救人員已根據船隻位置、風向及洋流，計算生還者可能漂流範圍，擴大搜尋區域。

起火原因仍在調查中。卡雅雅引述生還者稱，事故發生時先聽到一聲巨響，隨後出現濃煙並起火，火勢約30秒內迅速蔓延至貨艙，有乘客直接跳海逃生。

卡雅雅說，這艘船今年3月10日接受船舶安全檢查，當時被認定符合規定。至於船公司責任，以及是否有船長或船員疏失，將待後續調查釐清。

菲律賓 火災 失聯

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