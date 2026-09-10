川普揚言打擊伊朗鎬山 籲德黑蘭勿耍花招

美國總統川普今天警告，美方可能打擊伊朗鎬山，並呼籲德黑蘭謹慎行事。鎬山是伊朗一處建有地下隧道設施的堅固據點，鄰近納坦茲鈾濃縮設施。

路透社報導，川普在共和黨期中選舉大會發表演說時指出：「我們注意到鎬山（Pickaxe Mountain）有一些動靜。我建議伊朗不要耍花招，否則我們將不得不狠狠打擊他們。」

鎬山位在伊朗遭嚴重破壞的納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施附近，是一處建有兩座深埋地下隧道設施的堅固據點。

至少自7月中旬以來，川普一直揚言要打擊鎬山。

鎬山坐落德黑蘭以南220公里處，距離納坦茲設施約2公里。

納坦茲設施是伊朗兩座鈾濃縮廠的所在地，3月在美國與以色列對伊朗發動的軍事攻勢中遭到攻擊；以色列去年在以伊12日戰爭期間也曾襲擊納坦茲。