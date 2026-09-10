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澳洲男替中蒐集情資觸犯外國干預罪 遭判刑3年6個月

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導
澳洲情報機構首長勃吉斯（Mike Burgess）。路透社
澳洲情報機構首長勃吉斯（Mike Burgess）。路透社

澳洲一名男子因幫中國情報機構撰寫報告，犯下「魯莽外國干預」罪，雪梨法院今天判處他3年6個月有期徒刑。

法新社報導，58歲的行銷主管切爾戈2023年自上海返回雪梨後不久，即遭澳洲警方逮捕。

切爾戈被控收受中國情報人員的現金，撰寫關於澳洲敏感議題的報告。報告內容涉及澳洲與美、英兩國的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核動力潛艦協議，以及關鍵礦產等議題。

法院官員表示，雪梨地方法院今天判處切爾戈3年6個月有期徒刑，下個月起有資格申請假釋。

澳洲情報機構首長勃吉斯（Mike Burgess）針對判決回應指出：「外國干預是對澳洲主權的侵犯。」

他進一步說：「在這個案例中，間諜希望這名澳洲人鎖定澳洲情報界、總理辦公室、國防領域、司法機關以及智庫的人士。」

澳洲2018年制定反外國干預法，將協助外國勢力干預澳洲主權或國家利益的行為定為刑事犯罪，切爾戈是該法實施以來第2個被判有罪的人士。

切爾戈也是首位觸犯「魯莽外國干預」罪被判刑的人。

法院庭訊得知，切爾戈在上海期間，透過專業社群媒體平台LinkedIn與2名分別自稱「肯恩」（Ken）及「易夫林」（Evelyn）的疑似中國情報人員接觸。

切爾戈曾與兩人在上海空無一人的咖啡廳見面，他當時懷疑這些場所是為了會面而刻意清空。

2023年切爾戈返回澳洲與居住在邦代海灘（BondiBeach）的家人團聚時，身上帶有一份由「肯恩」提供、要求蒐集資訊的「採購清單」。在他回到澳洲3週後，警方查獲了這份清單。

法院庭訊得知，切爾戈在2021年至2023年間與這兩人交換了數千則微信（WeChat）訊息，並收取信封袋裝的現金。

切爾戈今年3月遭雪梨法院判決有罪，他主張其報告內的大部分資訊均為公開資料。

澳洲聯邦警察局負責網路與特殊調查的助理警監布斯（Sandra Booth）表示，抵禦外國干預的最佳防線是民眾的警覺意識。

她說：「外國勢力往往會利用秘密、欺騙或脅迫手段來影響政治進程、危害國家安全或威脅社區。」

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