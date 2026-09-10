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新加坡恐攻威脅報告 青年激進化案件增籲提高警覺

中央社／ 新加坡10日專電

新加坡安全當局發布報告，示警恐怖主義威脅行為與風險，近年來在「內部安全法令」下受管制的青少年案件數量增加。當局並呼籲民眾對恐怖主義威脅的警覺性應提高。

根據新加坡內部安全局（ISD）今天發布「2026年新加坡恐怖主義威脅評估報告」（Singapore TerrorismThreat Assessment Report），中東持續發生的衝突加劇衝突區域外的襲擊風險，並成為激化極端思想的催化劑。

報告指出，新加坡本土青少年「自我激進化」（self-radicalisation）案件增加，年齡降至14歲。自2025年7月以來受「內部安全法令」處置的8名新加坡人中，就有6人是21歲以下。

近年來，根據內安法受管制的青少年案件數量上升，從2017年至2021年間的4起，增至2022年至今的15起。自2015年以來，共有23名青少年因自我激進化受到內安法處置，其中過半曾計劃在新加坡發動襲擊。

今年7月，新加坡當局表示拘留3名青少年，他們分別計劃以刀、槍進行攻擊。當局同時示警「青年激進化」所帶來的威脅，其中一人為14歲學生，被指計劃在校內發動持刀攻擊。據內部安全局指出，他受激進組織「伊斯蘭國」（IS）的聖戰思想吸引，被指意圖對非穆斯林教師及同學下手，並直播攻擊過程。

聯合早報報導，民眾認為新加坡可能成為襲擊目標的比例為46%、不到5成，新加坡拉惹勒南國際關係學院專家拉瑪克里斯納（Kumar Ramakrishna）指出，這是反恐的成功悖論，新加坡數十年來成功防範恐怖主義威脅，很可能反而讓民眾認為將永遠安全。

他指出，如果襲擊行動伴隨著充滿敵意的網路宣傳、企圖挑起社會分裂，並把涉案的自我激進化者，歸咎於社會的某個群體，這是必須認真看待的問題。

拉惹勒南國際研究院兼職資深研究員杜錫（JamesDorsey）認為，人們雖然看著激進勢力崛起，但總覺得這些勢力離自家門口很遠，這種趨勢是在一個全球秩序及原有的確定性正在崩解的大背景下所發生。

新加坡 恐攻 青年

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