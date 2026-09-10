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葉門叛軍：遭沙烏地新一輪空襲 通報約40起攻擊
葉門叛軍「青年運動」（Houthis）今天表示，在他們對沙烏地阿拉伯發動攻擊後，沙國部隊已展開新一波反擊，發動約40次空襲。
綜合法新社與路透社報導，青年運動旗下的「薩巴新聞社」（Saba）表示：「沙烏地敵方空軍近幾小時內，已對塔伊茲（Taiz）、荷台達（Hodeida）、焦夫（Al-Jawf）與馬里卜（Marib）等省分，發動約40次空襲。」
4名葉門政府軍消息人士今天表示，隨著葉門與沙烏地支持部隊之間戰事升溫，恐重燃全面戰爭，青年運動正逐步控制曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的沿岸城市。
曼德海峽是紅海通往南方的出口，也是全球大宗商品船運最重要的航道之一；此外，波斯灣地區的原油與燃料也須仰賴這條航道運往地中海，途經蘇伊士運河（Suez Canal）或埃及紅海沿岸的蘇邁德油管（Sumed oil pipeline）。
近來，沙烏地阿拉伯在葉門的盟友、獲國際支持的葉門政府軍，與青年運動之間的戰事持續升溫，形成更廣泛伊朗衝突的第二戰場，威脅全球能源供應。聯合國2022年斡旋達成的停火協議，雖大致平息長達數年的戰事，但目前這項停火協議仍相當脆弱。
在伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條亞洲與歐洲間主要的能源運輸命脈之後，若曼德海峽再遭封鎖，恐將切斷沙烏地阿拉伯等波斯灣產油國通往主要航運路線的通道。
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