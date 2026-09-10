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最年輕君主病逝 烏干達土柔王國選定主播任新王

中央社／ 康培拉9日綜合外電報導

烏干達土柔王國今天選定由一名電視新聞主播，繼承國王歐尤．尼因巴（Oyo Nyimba）的王位。歐尤．尼因巴在3歲時繼位，成為全球最年輕的在位君主，他於上月辭世，享年34歲。

路透社報導，歐尤．尼因巴於8月27日在美國病逝，當時他正在接受癌症治療。儘管烏干達為憲政共和國，歐尤．尼因巴仍統治烏干達西部的土柔（Tooro），這是這個前英國殖民地的古老王國之一，在文化與社會層面具有巨大的影響力。

在王國首都波特堡（Fort Portal）舉行的記者會上，王室家族的繼承委員會宣布，已選定國營廣播公司UBC

新聞主播兼編輯愛德華．魯基迪．基加南戈馬王子（Prince Edward Rukidi Kijanangoma）擔任君主。

根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），歐尤．尼因巴於1995年成了最年輕的在位君主。他也是聯合國親善大使，倡導對抗人類免疫缺乏病毒（HIV）與後天免疫缺乏症候群（AIDS）。

一段關於他加冕典禮的影片顯示，一名小男童坐在椅子上玩著玩具，他嬌小的身軀幾乎快被王冠與禮袍給掩蓋。

基賈南戈馬的獲選與土柔王國首相魯米雷（CalvinArmstrong Rwomiire）先前的說法相牴觸，魯米雷稱未婚的歐尤．尼因巴留下一個子女，這名子女是他的繼承人。

在繼承委員會宣布人選的數小時後，歐尤．尼因巴唯一的姐姐庫穆塔萊公主（Princess Ruth Komuntale）在記者會上說，她與他們的母親凱米吉薩（BestKemigisa）拒絕接受由基賈南戈馬擔任新國王。

她說：「我的弟弟留下一份遺囑，非常、非常明確地指出，下一位繼任者是他的兒子，也就是王位繼承人。」她又說，遺囑中也寫明，如果他的兒子無法繼承王位，歐尤屬意由誰接班。

歐尤的遺體已於4日從美國運回烏干達，目前正在籌備12日在他位於波特堡王宮附近的陵墓舉行葬禮。

烏干達 國王

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