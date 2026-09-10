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澤倫斯基專機據稱險遭無人機擊中 烏克蘭：說法誇張

中央社／ 奧斯陸9日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

挪威總理稱烏克蘭總統澤倫斯基搭乘的專機日前從摩爾多瓦起飛、前往奧斯陸途中，險遭俄羅斯無人機擊中。不過，烏克蘭與摩爾多瓦均淡化這項說法，烏克蘭總統府更形容澤倫斯基面臨危險的說法「誇張」。

法新電報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）告訴挪威廣播公司NRK，澤倫斯基搭乘的專機「從摩爾多瓦起飛時，差點遭一架無人機擊中」。摩爾多瓦證實，當時因俄羅斯無人機進入領空而一度關閉空域，導致澤倫斯基專機在內的多架航班延誤。

烏克蘭與摩爾多瓦今天淡化挪威總理的說法。烏克蘭總統府一名消息人士形容，澤倫斯基面臨危險的說法「誇張」。

這名消息人士告訴記者：「當時摩爾多瓦發布警報，原因是一架俄羅斯（無人機）進入摩爾多瓦與羅馬尼亞領空。」

摩爾多瓦政府發言人喬里奇（Dumitru Ciorici）指出，摩爾多瓦昨天下午4時30分過後不久，由於一架從烏克蘭方向飛來的俄羅斯無人機而關閉領空。

他說：「為了保護當時飛越摩爾多瓦的航班，因此關閉領空，造成3架出境航班及4架入境航班延誤…下午5時20分後，當局確認無人機已墜落並爆炸，地點距離基希納烏國際機場（Chisinau InternationalAirport）約160公里。」

喬里奇表示：「隨後解除航班限制。基於相同原因，烏克蘭總統澤倫斯基搭乘的專機也比原定時間晚起飛。」

澤倫斯基昨晚間抵達奧斯陸，並與斯托爾、財政大臣史托騰柏格（Jens Stoltenberg）及外交大臣艾德（Espen Barth Eide）舉行會談，討論挪威對烏克蘭的軍事援助。

澤倫斯基與多國外賓一同出席挪威已故國王哈拉德五世（King Harald V）喪禮後，接著前往加拿大。

烏克蘭 澤倫斯基 無人機

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