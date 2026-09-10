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烏軍稱「最深入」俄境攻擊 無人機飛3300公里命中目標
烏克蘭一架無人機今天襲擊距離邊境約2800公里外俄羅斯亞馬爾地區並引發火災。烏方表示，這是自2022年俄全面入侵以來，烏軍對俄國境內發動「最深入」的一次打擊。
法新社報導，烏克蘭特種部隊表示，他們擊中了亞馬爾地區（Yamalia）兩座天然氣凝析油處理設施；俄方未立即回應烏方說法。俄羅斯地方官員則稱，這是一起無人機攻擊被挫敗後殘骸墜落引發的火災。
俄羅斯亞馬爾-涅涅茨自治區（Yamalo-Nenets）首長阿爾秋霍夫（Dmitry Artyukhov）在通訊軟體Telegram表示：「今天一項針對新烏連戈伊鎮（NovyUrengoy）工業設施的無人機攻擊已被挫敗。無人機的殘骸墜落導致火災。」
他補充說沒有人員死傷，損失的範圍及性質尚在評估中。
新烏連戈伊鎮人口約10萬，地理位置在俄羅斯北極圈以南。
社群媒體發布的影片顯示，當地上空竄出濃煙，另一段影片則可見到似為工業設施的建築冒出火光。
烏克蘭規模最大的國防製造商之一「火點」（FirePoint）在社群媒體發文表示，這架無人機「飛行超過3300公里並成功命中目標」。
近幾個月來，烏克蘭加大對俄羅斯境內遠程攻擊力度，以報復俄軍每日對烏克蘭城鎮的轟炸。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月時曾表示，烏克蘭的無人機將讓俄羅斯領空在戰爭期間「變得極不安全」。
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