菲律賓巡邏機南海飛行 再遭中國發射照明彈

菲律賓海岸防衛隊（PCG）指控，中國人民解放軍7日在南海爭議海域上空，多次向執行海域態勢感知任務的菲方無武裝巡邏機發射照明彈，危及飛航安全。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔里耶拉（Jay Tarriela）今天在社群平台發文說，這架PCG巡邏機7日在「自由群島」（Kalayaan Island Group）執行例行且合法的海域態勢感知飛行任務，準備降落前，遭中國軍方以無線電喊話。

「自由群島」位於南沙群島海域，由9座海上地物組成，菲律賓政府於1978年劃設為鎮級地方行政區，其中面積最大的是中業島（菲稱希望島，Pag-asaIsland）。長期以來，相關海域一直是菲律賓與中國的南海衝突熱點之一。

塔里耶拉補充，中國駐守在渚碧礁（Subi Reef）和美濟礁（Mischief Reef）的部隊，隨後朝菲方巡邏機方向多次發射照明彈。

他在社群平台公布了相關影片。

塔里耶拉說，菲方機組人員兩度透過無線電回應，表示中國在渚碧礁與美濟礁上的存在違反國際法，並強調菲方的飛行屬於例行且合法的海域態勢感知任務。

他表示，機組人員同時觀察到大量中國海上民兵船隻停泊在渚碧礁和美濟礁的潟湖內，但船上甲板及人工島上均未見人員，也未觀察到有車輛活動。

塔里耶拉強調，海岸防衛隊未來仍將持續在菲律賓聲索海域執行態勢感知飛行任務，不會因中方動作而退縮，並將持續揭露中國在南海的「侵犯行為及違反國際法的行動。」

另一方面，菲律賓海岸防衛隊司令加文（Ronnie GilGavan）則表示，中國解放軍向一架無武裝的飛機發射照明彈，「這種行為本身就已經說明一切」，菲方不需要再作其他評論。

今年4月，菲律賓海岸防衛隊也曾指控中國在美濟礁與渚碧礁一帶，向經過的菲律賓公務機發射照明彈。