快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓巡邏機南海飛行 再遭中國發射照明彈

中央社／ 馬尼拉10日專電

菲律賓海岸防衛隊（PCG）指控，中國人民解放軍7日在南海爭議海域上空，多次向執行海域態勢感知任務的菲方無武裝巡邏機發射照明彈，危及飛航安全。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔里耶拉（Jay Tarriela）今天在社群平台發文說，這架PCG巡邏機7日在「自由群島」（Kalayaan Island Group）執行例行且合法的海域態勢感知飛行任務，準備降落前，遭中國軍方以無線電喊話。

「自由群島」位於南沙群島海域，由9座海上地物組成，菲律賓政府於1978年劃設為鎮級地方行政區，其中面積最大的是中業島（菲稱希望島，Pag-asaIsland）。長期以來，相關海域一直是菲律賓與中國的南海衝突熱點之一。

塔里耶拉補充，中國駐守在渚碧礁（Subi Reef）和美濟礁（Mischief Reef）的部隊，隨後朝菲方巡邏機方向多次發射照明彈。

他在社群平台公布了相關影片。

塔里耶拉說，菲方機組人員兩度透過無線電回應，表示中國在渚碧礁與美濟礁上的存在違反國際法，並強調菲方的飛行屬於例行且合法的海域態勢感知任務。

他表示，機組人員同時觀察到大量中國海上民兵船隻停泊在渚碧礁和美濟礁的潟湖內，但船上甲板及人工島上均未見人員，也未觀察到有車輛活動。

塔里耶拉強調，海岸防衛隊未來仍將持續在菲律賓聲索海域執行態勢感知飛行任務，不會因中方動作而退縮，並將持續揭露中國在南海的「侵犯行為及違反國際法的行動。」

另一方面，菲律賓海岸防衛隊司令加文（Ronnie GilGavan）則表示，中國解放軍向一架無武裝的飛機發射照明彈，「這種行為本身就已經說明一切」，菲方不需要再作其他評論。

今年4月，菲律賓海岸防衛隊也曾指控中國在美濟礁與渚碧礁一帶，向經過的菲律賓公務機發射照明彈。

菲律賓 南海 南沙群島

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

現場爆掌聲…菲防長脫口嗆大陸「應知羞恥」 菲律賓外交部：尊重言論

影／菲律賓渡輪深夜突失火！5死86失蹤 船身陷火海畫面曝

影／演說遭中方遞紙條打斷！菲防長怒公開內容 嗆「有點羞恥心吧」

近觀光勝地…菲律賓渡輪起火釀5死 87人下落不明

相關新聞

影／演說遭中方遞紙條打斷！菲防長怒公開內容 嗆「有點羞恥心吧」

菲律賓國防部長鐵歐多洛8日在南韓出席「首爾防務對話」時，演說到一半突然收到一張陳述中國南海立場的紙條。他當場停下發言、公開紙條內容，並火力全開痛批這種作法「就是脅迫、霸凌與侵略」。菲律賓國防部當天更在社群平台X公開這段插曲的影片。

影／菲律賓渡輪深夜突失火！5死86失蹤 船身陷火海畫面曝

BBC報導，菲律賓一艘原定前往熱門觀光勝地科隆的渡輪，9日晚間航行至西部巴拉望省外海時突然起火。菲律賓海岸防衛隊10日表示，目前已造成5人死亡、超過80人失蹤，另有43人獲救，搜救行動持續進行，起火原因則仍在調查中。

澤倫斯基專機險遭俄羅斯無人機擊中！摩爾瓦多緊急關閉領空

CNN 9日報導，俄羅斯一架無人機8日闖入摩爾多瓦領空，導致準備搭機前往挪威的烏克蘭總統澤倫斯基一度無法起飛。當時摩爾多瓦當局偵測到一架噴射推進無人機侵入後緊急關閉領空，直到確認無人機墜毀，才放行停在首都基希訥烏國際機場的澤倫斯基專機。克里姆林宮尚未回應。

歐盟才借逾1000億美元！澤倫斯基突喊再缺270億 歐洲開始質疑錢怎麼花

歐盟是烏克蘭的主要支持者，今年稍早已敲定提供超過1000億美元（約3.15兆元新台幣）貸款。但一群歐洲官員8月抵達基輔紀念烏克蘭獨立日時，烏克蘭總統澤倫斯基卻告訴他們，烏國面臨規模超出預期的國防預算缺口，想撐過今年，還需要270億美元（約8508億元新台幣）。

曾訪問賓拉丹 記者在911恐攻25周年捐凱達組織珍貴史料

長期追蹤和報導伊斯蘭恐怖組織凱達（al-Qaeda）的美國有線電視新聞網（CNN）記者柏根（Peter Bergen），在911恐怖攻擊25周年，將他收藏的一批凱達組織檔案捐給喬治城大學圖書館。柏根是誰？這批檔案為什麼重要？

第四次川金會有譜？港媒：中國願當中間人 金正恩恐開高價

中國國家主席習近平即將前往華府出席中美雙邊峰會，南華早報10日獨家報導，消息人士表示，中方願意協助促成美國總統川普與北韓領導人金正恩會面，在重啟美朝外交上發揮「積極」且「建設性」作用，凸顯中國決心繼續在朝鮮半島談判中扮演核心角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。