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影／演說遭中方遞紙條打斷！菲防長怒公開內容 嗆「有點羞恥心吧」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓國防部長鐵歐多洛8日在南韓出席「首爾防務對話」時，演說到一半突然收到一張陳述中國南海立場的紙條。圖/截自@dndphl在X的影音
菲律賓國防部長鐵歐多洛8日在南韓出席「首爾防務對話」時，演說到一半突然收到一張陳述中國南海立場的紙條。圖/截自@dndphl在X的影音

菲律賓國防部長鐵歐多洛8日在南韓出席「首爾防務對話」時，演說到一半突然收到一張陳述中國南海立場的紙條。他當場停下發言、公開紙條內容，並火力全開痛批這種作法「就是脅迫、霸凌與侵略」。菲律賓國防部當天更在社群平台X公開這段插曲的影片。

福斯新聞報導，鐵歐多洛（Gilberto C. Teodoro）當時正在台上發言，一名身穿白色外套的男子走到他身後，將一張紙放在桌旁。鐵歐多洛隨即停下來說：「我這裡有一張紙條，我想這是中國方面給的。」接著詢問現場：「我可以念出來嗎？」

他隨後念出紙條內容，其中寫道，中國對南海仲裁案的立場「明確、一貫且堅定」，並指這項仲裁違反國際法基本原則。這段內容應是指菲律賓依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）對中國提出的南海仲裁案。2016年仲裁庭做出對菲律賓有利的裁決，但中國長期拒絕接受或承認。

鐵歐多洛念完後當場反問：「你要如何與一個在國際論壇上做出這種行為的國家打交道？」他批評，若這確實是中國方面送來的立場，不僅是對國際法的不尊重，「把《聯合國海洋法公約》扔到地上踐踏」，也對論壇主辦方南韓及現場與會者缺乏基本尊重。

鐵歐多洛接著更直接以菲律賓語開嗆：「至少有點基本的禮貌吧，也該有點羞恥心吧。」他隨後怒轟這種做法「就是實際的脅迫、霸凌與侵略」，並表示會留下紙條，作為「中國有多絕望、其立場有多無力」的紀念品，還反諷遞紙條者「替自己的國家立了大功」。

談到南海爭議時，鐵歐多洛表示，菲律賓幾乎每天都面臨中國施壓，並指北京試圖在菲律賓領土及專屬經濟區內非法主張存在、違反《聯合國海洋法公約》，因此菲方不得不尋求新的防衛安排與盟友合作。

南韓紐西斯通訊社10日報導，論壇主辦單位說明，這張紙條由中國駐韓大使館一名武官交給現場工作人員，要求代為轉交。

中國外交部發言人毛寧9日在例行記者會回應，「敦促菲律賓部分人士停止政治作秀和說謊，維護中菲關係以及南海和平穩定」。她稱「不了解現場情況」，但仍重申中方立場，指菲律賓單方面提出南海仲裁案，是「扭曲並濫用《聯合國海洋法公約》爭端解決程序」。

中方 紙條 菲律賓

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