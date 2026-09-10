影／菲律賓渡輪深夜突失火！5死86失蹤 船身陷火海畫面曝

BBC報導，菲律賓一艘原定前往熱門觀光勝地科隆的渡輪，9日晚間航行至西部巴拉望省外海時突然起火。菲律賓海岸防衛隊10日表示，目前已造成5人死亡、超過80人失蹤，另有43人獲救，搜救行動持續進行，起火原因則仍在調查中。

失事渡輪為「MV June Aster」號，當時正航行在巴拉望省科隆（Coron）外海。海岸防衛隊公布的畫面顯示，船身部分區域陷入火海，現場救援人員也將罹難者遺體裝入屍袋。

海岸防衛隊發言人卡亞比亞布（Noemie Cayabyab）准將表示，船舶名冊顯示，船上共有117名乘客及17名船員，合計134人。依目前公布的43名生還者及5名死者計算，仍有86人下落不明，不過隨著搜救持續，相關人數仍可能變動。

海岸防衛隊表示，搜救行動正採取「全政府」方式進行，並動員當地志工漁民協助搜索。發言人表示，「我們今天正不眠不休展開搜救，因為在這種情況下，時間真的至關重要。」海岸防衛隊也呼籲仍有親屬失聯的家屬主動通報，以便更準確掌握失蹤人數。

這艘渡輪原先從馬尼拉巴塞科（Baseco）出發，準備前往科隆。科隆是巴拉望省熱門觀光地，以石灰岩峭壁、沙灘及碧綠清澈海水聞名，每年吸引大量菲律賓國內外旅客，也因周邊散布多艘二戰時期沉船，成為知名潛水勝地。

菲律賓由7100多座島嶼組成，渡輪是島嶼間載運旅客與貨物的主要且相對便宜交通方式，部分島嶼甚至無法透過航空抵達。不過，當地海上事故並不少見，除了每年平均約20個颱風帶來的惡劣海象外，過往事故也曾被歸因於船隻維護不佳及安全法規執行不一。

2023年，菲律賓西南部也曾發生嚴重渡輪火災，「MV Lady Mary Joy 3」號從民答那峨島三寶顏市前往巴西蘭島途中起火，造成31人死亡。這次若最終確認有多達80多人失蹤，恐成為近年菲律賓較嚴重的渡輪事故之一。