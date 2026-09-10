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澤倫斯基專機險遭俄羅斯無人機擊中！摩爾瓦多緊急關閉領空

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基與第一夫人澤倫斯卡9日出席挪威已故國王哈拉德五世的喪禮。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基與第一夫人澤倫斯卡9日出席挪威已故國王哈拉德五世的喪禮。法新社

CNN 9日報導，俄羅斯一架無人機8日闖入摩爾多瓦領空，導致準備搭機前往挪威的烏克蘭總統澤倫斯基一度無法起飛。當時摩爾多瓦當局偵測到一架噴射推進無人機侵入後緊急關閉領空，直到確認無人機墜毀，才放行停在首都基希訥烏國際機場的澤倫斯基專機。克里姆林宮尚未回應。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）稍早率先披露此事，向挪威廣播公司NRK表示：「澤倫斯基的飛機準備從摩爾多瓦起飛時，險些遭無人機擊中。這就是他身處的現實。」

金融時報報導，當時與澤倫斯基同機的一名烏克蘭高階官員證實這項消息，並表示他們相信，那是一架俄羅斯使用的「見證者」（Shahed）噴射動力無人機。該名官員表示，無人機距離近到令人懷疑，它可能是以澤倫斯基專機為目標。烏克蘭當局正在調查這起事件。

摩爾多瓦駐美大使庫爾明斯基（Vladislav Kulminski）接受CNN訪問時表示，這起事件很可能「不是意外」，並稱「我們不相信一架噴射推進無人機只是為了偵察，就在烏克蘭總統專機停在機場時飛進摩爾多瓦領空」。

至於無人機是否鎖定澤倫斯基本人，庫爾明斯基表示，調查仍在進行，目前下結論言之過早。不過他指出，外界都知道澤倫斯基出訪時會使用摩爾多瓦領空，「這可能也不是第一次發生類似事件」。

美聯社指出，這架無人機最後在距離機場約160公里處爆炸。澤倫斯基隨後順利抵達奧斯陸，與多國外賓一同出席挪威已故國王哈拉德五世（King Harald V）的喪禮。

摩爾多瓦官員另表示，8日還有第二架無人機闖入該國領空，之後繼續飛越羅馬尼亞。摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）譴責無人機入侵是對民眾生命的「嚴重威脅」。

澤倫斯基結束挪威行程後，9日轉往加拿大，預計向總理卡尼的內閣發表談話，並與第一夫人澤倫斯卡（Olena Zelenska）在加拿大停留至11日。

據信載有烏克蘭總統澤倫斯基夫婦的專機9日於挪威奧斯陸機場。法新社
據信載有烏克蘭總統澤倫斯基夫婦的專機9日於挪威奧斯陸機場。法新社

澤倫斯基 俄羅斯 摩爾

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