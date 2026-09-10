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第四次川金會有譜？港媒：中國願當中間人 金正恩恐開高價

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2019年6月30日在南北韓非軍事區板門店與北韓領導人金正恩會面。路透
美國總統川普2019年6月30日在南北韓非軍事區板門店與北韓領導人金正恩會面。路透

中國國家主席習近平即將前往華府出席中美雙邊峰會，南華早報10日獨家報導，消息人士表示，中方願意協助促成美國總統川普與北韓領導人金正恩會面，在重啟美朝外交上發揮「積極」且「建設性」作用，凸顯中國決心繼續在朝鮮半島談判中扮演核心角色。

消息人士表示，北京將支持所有可能促成恢復對話的可信努力。不過，北韓與俄羅斯關係加強後，取得更大的外交與軍事籌碼，加上中朝關係更加緊密，以及金正恩對過去與川普會面感到失望，他很可能為重返談判桌開出高價，包括要求解除制裁，以及美國承認北韓的核武國家地位。

另一名消息人士指出，在舉行任何川金會之前，北京將尋求釐清美方是否已界定可能取得的具體成果。

知情人士表示，中國尤其希望促成川金會，將平壤視為對華府的籌碼，但只有在自身利益受到保障的情況下，才會推動美朝領導人會面。各方曾討論11月在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間安排川金會，但目前尚未獲證實。

另一名知情人士表示，川普目前幾乎已確定出席APEC，美方8月中旬曾派特使前往深圳與杭州勘察，為可能舉行的川金會預作準備。

消息人士表示，川普與習近平5月在北京會面後，相關規畫加速。川普近幾天也多次公開向北韓釋出試探訊號，希望恢復第一任期備受矚目的個人外交，當時曾促成3次川金會，但大致未取得決定性成果。不過，多名消息人士表示，美朝溝通充其量仍相當有限。

一名消息人士指出，川普最近針對北韓發表的言論，意在重啟與金正恩的外交，同時轉移全球對伊朗戰爭的注意力。

金正恩 川金會 北韓

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