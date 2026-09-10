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伊朗捕獲美軍無人潛艇諷舉行開箱儀式！專家：恐被逆向工程研究

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗革命衛隊8日表示，在荷莫茲海峽入口處捕獲一艘美國無人潛艇。美軍與安杜里爾都淡化此事的重要性，伊朗駐世界各地使館則大加嘲諷。圖為親伊朗媒體發布的宣傳影像。圖／ 截自 X /DD Geopolitics
伊朗革命衛隊8日表示，在荷莫茲海峽入口處捕獲一艘美國無人潛艇。美軍與安杜里爾都淡化此事的重要性，伊朗駐世界各地使館則大加嘲諷。圖為親伊朗媒體發布的宣傳影像。圖／ 截自 X /DD Geopolitics

伊朗革命衛隊8日表示，在荷莫茲海峽入口處捕獲一艘美國無人潛艇。儘管美軍與安杜里爾都淡化此事的重要性，路透9日指出，德黑蘭仍有機會研究這艘無人潛艇，甚至可能進行逆向工程，打擊五角大廈及無人機製造商安杜里爾（Anduril）。

被捕獲的是安杜里爾Dive-LD自主水下載具，專為長程監視及其他水下任務設計，可在幾乎不需人員介入下持續運作數天。安杜里爾宣稱Dive-LD是目前「最可靠、最靈活的」大型自主水下載具，可在嚴苛環境下持續運作最長10天。台灣中科院2025年9月和安杜里爾簽署合作備忘錄並採購Dive-LD，安杜里爾已提供同型載具供中科院訓練。

安杜里爾創辦人拉奇（Palmer Luckey）在X發文表示，收看伊朗官媒的人大概都注意到，他們撿到一艘安杜里爾大量生產的可消耗潛艇Dive-LD。他說，Dive-LD從一開始就明確設計用於對人類過於危險的環境，設計時就預期可能遭到捕獲。

儘管沒有透露細節，拉奇仍表示，這艘載具已在美國中央司令部（CENTCOM）轄區航行數月，成功運作數千小時支援美軍，也在遭捕獲前數月提供重大價值，「安息吧，小傢伙」。

美方過去曾將先進無人機落入伊朗手中視為嚴重事件，例如伊朗2011年宣稱對捕獲的RQ-170「哨兵」（Sentinel）匿蹤偵察無人機進行逆向工程。2022年伊朗海軍一艘艦艇企圖在波斯灣拖走Saildrone無人水面載具時，美軍也迅速出動阻止。

哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員克拉克（Bryan Clark）表示，Dive-LD軟體內建防禦機制，但伊朗幾乎肯定會試圖拆解硬體。鑑於德黑蘭過去曾研究捕獲的美國飛行器，他認為伊朗工程師「絕對可以對機械系統進行逆向工程」。

專家認為，伊朗不太可能從這艘無人潛艇取得決定性軍事優勢，但這起事件仍是德黑蘭的一場宣傳勝利，也讓華府試圖展現技術優勢之際陷入尷尬。伊朗駐世界各地使館也紛紛嘲諷美國，駐迦納大使館在X吹噓：「我們的人撿起它，就像從漁網裡撿起一個塑膠瓶。」駐海德拉巴使館則寫道：「我們的逆向工程師明天早上舉行開箱儀式！」

戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）中東計畫主任雅庫比安（Mona Yacoubian）表示：「伊朗已證明非常擅長利用這類事件為自身謀利，這次也試圖營造美國無能，以及伊朗仍能在某種程度上控制荷莫茲海峽的形象。」

伊朗 逆向 美軍

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