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近觀光勝地…菲律賓渡輪起火釀5死 87人下落不明
菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）今天表示，巴拉旺省（Palawan）一處觀光勝地附近發生渡輪火災，造成至少5人死亡，仍有87人下落不明。
法新社報導，菲律賓海岸防衛隊發言人告訴當地電台：「根據目前我們掌握的資料已知42人獲救、5人罹難，還有87人下落不明。」發言人還說船舶名冊列有134名乘客與船員。
發言人表示，滅火行動仍在進行中。
海事新聞網「海事行政」（The Maritime Executive）報導，這艘渡輪昨天從馬尼拉出發，前往布桑加島（Busuanga）柯倫（Coron）港，晚間約6時45分在布桑加島東側外海起火。
菲律賓海岸防衛隊公開的影片顯示，第一批救援人員抵達現場時，整艘船已陷入猛烈火勢。起火原因仍在調查中。
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