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美俄元首通話 川普稱「兩人都厭倦戰鬥」：普亭盼達成協議結束俄烏戰爭

中央社／ 華盛頓9日專電
俄羅斯總統普亭。 法新社
俄羅斯總統普亭。 法新社

美國總統川普今天表示，他和俄羅斯總統普亭進行了「很好的對話」，普亭希望能達成協議，以結束俄烏戰爭；目前的阻礙是俄羅斯和烏克蘭領導人憎恨彼此，但川普也說，兩人都「厭倦了戰鬥」。

美國特使日前訪問俄國首都莫斯科與烏克蘭首都基輔，未宣布俄烏終戰談判有任何突破。法新社報導，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普亭（Vladimir Putin）與川普（Donald Trump）8日進行一場「極為坦率」的電話會談。

川普今天在華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）接受媒體聯訪被問及和普亭的通話時表示，「我們進行了很好的對話，他（普亭）希望能達成協議，而如果（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也想達成協議的話，就太好了」。

同時，川普指出，目前的阻礙就是普亭和澤倫斯基憎恨彼此，「這兩個人痛恨對方」，但兩人也都「厭倦了戰鬥」。

路透社報導，儘管美國試圖透過外交努力調解俄烏衝突，還有川普這次的表態，但美國、烏克蘭和歐洲的情報官員仍然懷疑普亭是否真的有意結束這場已持續超過4年的戰爭。

鄂夏柯夫表示，普亭與川普電話交談1小時，針對此次美國特使訪問的成果交換意見，還說普亭向川普提出一份「客觀且詳盡」的前線戰況分析。

據報導，美俄元首這次電話會談未能立即打破俄烏戰爭僵局。

另一方面，澤倫斯基在會見美國特使後表示，對方提出數項「不錯的」構想。澤倫斯基還說，計劃在這個月會見川普。

針對如何結束戰爭，烏克蘭與俄羅斯依舊意見分歧，其中關鍵議題之一在於烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）仍由烏國掌控的領土。俄羅斯宣稱這些土地屬於俄國，但經過多年激戰仍未能拿下。

俄烏 美俄 俄烏戰爭

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