聽新聞
0:00 / 0:00

貿易戰升溫 美禁加拿大乳製品機車與多數酒類

中央社／ 多倫多9日綜合外電報導
美國宣布9月29日起禁進口加拿大部分乳製品、機車及多數酒類。圖為美國總統川普。歐新社
美國宣布9月29日起禁進口加拿大部分乳製品、機車及多數酒類。圖為美國總統川普。歐新社

白宮昨天表示，美國正禁止從加拿大進口部分乳製品、機車以及多數酒精飲料，使這場絲毫未見降溫跡象的貿易戰進一步延燒。

美聯社報導，這項禁令將於9月29日生效。在此之前，加拿大承諾針對價值200億美元美國進口商品實施的報復性關稅，已於昨天稍早生效。兩國貿易談判上個月破局後，加拿大對美國總統川普的關稅舉措做出了回應。

川普同時採取行動，將加拿大產品排除在美國政府的大型長期採購合約之外，並指示美國總務署（General Services Administration）宣布加拿大產品不具投標資格，直到加拿大允許對美國產品實施「完全且公平的互惠」為止。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，加拿大的策略旨在變得更加獨立，並矢言加速推動相關進程。

他說：「重點在於確保沒有任何國家能將我們當成人質，以及我們能依自己的方式生活。」

美國與加拿大交惡，顛覆了兩國間極為緊密的夥伴關係。

美國於8月22日對約5%的加拿大進口商品課徵50%關稅，指控加拿大不公對待美國的乳製品、酒精飲料及汽車產業。

美加兩國長久以來在貿易問題上爭執不休，特別是加拿大受到保護的乳製品市場，以及美國政府指控加拿大補貼軟木生產商；然而兩國過去始終維持友好關係與堅定盟友地位。

在川普領導下，美加關係迅速惡化。除了對加拿大產品課徵關稅，川普還屢次發表煽動性言論，聲稱要讓加拿大成為美國第51個州。卡尼去年在選戰中上演逆轉勝掌權，靠的正是承諾對抗川普。

加拿大若干省分已禁止銷售美國酒類產品，這項舉動引發美方在昨天展開報復，對多種加拿大葡萄酒與烈酒祭出禁令。同樣受到禁令限制的品項還包括部分機車與輕型機車、含乳清在內的乳製品，以及多種糖蜜。

一名熟悉相關討論的加拿大官員透露，加拿大正在探索與歐盟（EU）建立僅次於正式成員資格的緊密關係。

可行方案包括擴大現有協定、談判新條約或建立其他形式的合作。這名官員表示，加拿大已經開始向各省、地區及勞工團體徵詢意見，探討與歐盟建立更深層關係的可能樣貌，但目前尚未敲定具體模式。

加拿大 貿易戰 機車 川普 關稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美禁止加國乳製品進口 3周後生效 這些商品也被封殺

加拿大報復性關稅生效 美加貿易戰再升溫

比關稅還狠！川普報復 封殺加國乳製品等

關稅不夠狠！川普威脅對加拿大祭更猛貿易戰武器 29日起封殺部分產品

相關新聞

「雙普」熱線 克宮：俄中美可能舉行三方峰會

俄羅斯克里姆林宮九日表示，俄國總統普亭與美國總統川普八日通話，討論到今年十一月在中國深圳亞太經合會期間，與中國國家主席習近平舉行俄中美三方峰會的可能性。

貿易戰升溫 美禁加拿大乳製品機車與多數酒類

白宮昨天表示，美國正禁止從加拿大進口部分乳製品、機車以及多數酒精飲料，使這場絲毫未見降溫跡象的貿易戰進一步延燒

挪威國王哈拉德五世下葬 萬人夾道送最後一程

挪威國王哈拉德五世的靈柩現已運抵首都奧斯陸的阿克斯胡斯城堡，準備安放於王室墓室。包括烏克蘭總統澤倫斯基及英國威廉王子等政...

美財長警告！AI競賽若輸中國 美將重傷

美國財政部長貝森特八日警告，如果美國在人工智慧（ＡＩ）競賽中輸給中國大陸，將面臨極為嚴重後果。他的談話顯示，美國日漸憂心中國科技進展。

比關稅還狠！川普報復 封殺加國乳製品等

加拿大對價值約二百億美元美國商品加徵報復性關稅八日生效之際，美國總統川普再度升高對加貿易壓力，發布一系列行政命令，宣布禁止部分加拿大商品進口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。