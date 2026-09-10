貿易戰升溫 美禁加拿大乳製品機車與多數酒類
白宮昨天表示，美國正禁止從加拿大進口部分乳製品、機車以及多數酒精飲料，使這場絲毫未見降溫跡象的貿易戰進一步延燒。
美聯社報導，這項禁令將於9月29日生效。在此之前，加拿大承諾針對價值200億美元美國進口商品實施的報復性關稅，已於昨天稍早生效。兩國貿易談判上個月破局後，加拿大對美國總統川普的關稅舉措做出了回應。
川普同時採取行動，將加拿大產品排除在美國政府的大型長期採購合約之外，並指示美國總務署（General Services Administration）宣布加拿大產品不具投標資格，直到加拿大允許對美國產品實施「完全且公平的互惠」為止。
加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，加拿大的策略旨在變得更加獨立，並矢言加速推動相關進程。
他說：「重點在於確保沒有任何國家能將我們當成人質，以及我們能依自己的方式生活。」
美國與加拿大交惡，顛覆了兩國間極為緊密的夥伴關係。
美國於8月22日對約5%的加拿大進口商品課徵50%關稅，指控加拿大不公對待美國的乳製品、酒精飲料及汽車產業。
美加兩國長久以來在貿易問題上爭執不休，特別是加拿大受到保護的乳製品市場，以及美國政府指控加拿大補貼軟木生產商；然而兩國過去始終維持友好關係與堅定盟友地位。
在川普領導下，美加關係迅速惡化。除了對加拿大產品課徵關稅，川普還屢次發表煽動性言論，聲稱要讓加拿大成為美國第51個州。卡尼去年在選戰中上演逆轉勝掌權，靠的正是承諾對抗川普。
加拿大若干省分已禁止銷售美國酒類產品，這項舉動引發美方在昨天展開報復，對多種加拿大葡萄酒與烈酒祭出禁令。同樣受到禁令限制的品項還包括部分機車與輕型機車、含乳清在內的乳製品，以及多種糖蜜。
一名熟悉相關討論的加拿大官員透露，加拿大正在探索與歐盟（EU）建立僅次於正式成員資格的緊密關係。
可行方案包括擴大現有協定、談判新條約或建立其他形式的合作。這名官員表示，加拿大已經開始向各省、地區及勞工團體徵詢意見，探討與歐盟建立更深層關係的可能樣貌，但目前尚未敲定具體模式。
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