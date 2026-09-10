澤倫斯基搭機前往奧斯陸途中 險遭無人機擊中

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）今天表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）搭機從摩爾多瓦前往奧斯陸參加挪威已故國王哈拉德五世的喪禮途中，差點遭無人機擊中。

法新社報導，斯托爾告訴挪威廣播公司（NRK）：「他（澤倫斯基）的飛機從摩爾多瓦起飛時，險些遭無人機擊中。這是他身處的現實。」但斯托爾未進一步說明這起事件的細節。

澤倫斯基於昨天晚間抵達奧斯陸，並與斯托爾、挪威財長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）及外長艾德（Espen Barth Eide）會談，討論挪威軍援，包括防空支援及民間援助。

澤倫斯基今天與其他多國外賓，一同出席挪威已故國王哈拉德五世（King Harald V）的喪禮。哈拉德五世於8月28日逝世，享壽89歲。

斯托爾告訴挪威廣播公司，澤倫斯基在參加喪禮後離開挪威，前往加拿大與當地領袖會談。