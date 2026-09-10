挪威國王哈拉德五世下葬 萬人夾道送最後一程

挪威國王哈拉德五世的靈柩現已運抵首都奧斯陸的阿克斯胡斯城堡，準備安放於王室墓室。包括烏克蘭總統澤倫斯基及英國威廉王子等政要都參與了今天稍早的喪禮。

法新社報導，哈拉德五世（Harald V）於上月28日逝世，享壽89歲。今天他的靈柩覆蓋著紅色王室旗幟，以砲架運送，國王的兒子暨王位繼承人哈康八世（Haakon VIII）以及丹麥和瑞典國王徒步跟隨在後。

路透社報導，當地時間今天中午12時（格林威治標準時間10時），送葬隊伍開始從王宮步行至奧斯陸主教座堂（Oslo Cathedral），沿途不時傳來阿克斯胡斯城堡（Akershus Castle）鳴放禮砲的聲音。

警方表示，首都卡爾約翰大道（Karl JohanAvenue）兩側擠滿數以萬計的民眾。當靈柩經過時，現場陷入一片寂靜。

當地時間下午1時，教堂儀式開始進行，並以全國默哀1分鐘揭開序幕。

出席賓客包括英國威廉王子（Prince William）與安妮公主（Princess Anne）、日本秋篠宮文仁親王與紀子妃、西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）和妻子雷蒂西亞王后（Queen Letizia）及母親索菲亞王后（Queen Sofia）、瑞典王室成員，以及丹麥國王佛瑞德里克（King Frederik）與瑪麗王后（Queen Mary）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天深夜抵達奧斯陸，雙方官員表示，澤倫斯基與挪威總理會面，討論俄烏戰爭相關事宜。澤倫斯基也參加了送葬隊伍，當他離開主教座堂時，現場民眾為他鼓掌歡呼。

挪威政府表示，美國由國務院政治事務次卿胡克爾（Allison Hooker）代表出席。

53歲的梅特瑪莉王后（Queen Mette-Marit）是挪威新任國王哈康八世平民出身的妻子，她出席了喪禮，但是跟哈拉德五世的遺孀－89歲的桑妮雅王后（QueenSonja）一同乘車前往。

梅特瑪莉王后6月剛接受肺臟移植手術，上週由於手術後出現併發症，她不得不取消出席丈夫在國會的宣誓儀式。

她與前伴侶生的兒子柏格荷伊比（Marius BorgHoiby）也出席喪禮。柏格荷伊比被判犯下強暴及家暴罪，正在接受居家監禁並配戴電子腳鐐，他已提出上訴。

上月31日，哈拉德五世移靈至王室禮拜堂時，柏格荷伊比是扶靈人之一，此舉引發挪威國內外部分人士批評。

4架F-35戰鬥機在今天的儀式結束後飛越主教座堂，其中1架單獨脫隊，象徵國王駕崩。

當哈康八世離開王室墓室後，全國哀悼期將正式結束，自哈拉德五世逝世以來降半旗的國旗也將升至旗桿頂端，挪威全國教堂將響鐘1小時。