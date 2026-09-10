比關稅還狠！川普報復 封殺加國乳製品等

加拿大對價值約二百億美元美國商品加徵報復性關稅八日生效之際，美國總統川普再度升高對加貿易壓力，發布一系列行政命令，宣布禁止部分加拿大商品進口。

英國廣播公司報導，川普在行政命令中指控加拿大「歧視美國」，宣布自九月廿九日起禁止部分加拿大產品進入美國市場，包括酒類、乳製品及機車。白宮此舉是美加數月貿易衝突的最新升級。

川普還在社群平台發文說，除非加拿大「恢復對美國農民和企業完整且公平的對等待遇」，否則將把加拿大產品排除在美國政府採購計畫之外。

他說，相關合約每年涉及的金額超過五百億美元，「從現在起，若無對等待遇，就沒有市場准入！」

加拿大貿易部長勒布朗批評美方措施「毫無正當理由」，表示政府將致力保護加拿大勞工、家庭及企業。他說，加拿大目前的重點是強化國內經濟、拓展海外貿易夥伴，並已與美國對口官員聯繫，希望以「善意」方式化解雙方緊張。

加拿大總理卡尼八日也表示，加拿大降低對美國這個最大貿易夥伴的依賴，「將付出代價」，但政府仍將持續推動貿易多元化。

美加官員均表示希望達成貿易協議，但雙方談判八月底破裂後，目前尚未安排新一輪談判。兩國長期是密切盟友及重要經貿夥伴，彼此供應鏈高度整合，貿易衝突持續升高也增加企業成本與供應鏈不確定性。

美國貿易代表葛里爾八月曾表示，全面禁止加拿大商品進口可能成為反制手段。他坦言，這種做法「相當極端」，但美國可能有必要採取。

Axios指出，與加徵關稅相比，進口禁令具有更穩固法律依據，經濟衝擊也更大。企業可以吸收關稅成本或轉嫁消費者，但若關鍵產品或零件遭禁止進口，可能造成短缺、生產中斷，並迫使企業尋找替代供應商。