「雙普」熱線 克宮：俄中美可能舉行三方峰會

俄羅斯克里姆林宮九日表示，俄國總統普亭與美國總統川普八日通話，討論到今年十一月在中國深圳亞太經合會期間，與中國國家主席習近平舉行俄中美三方峰會的可能性。

被問及川普與普亭通話時是否談到在深圳舉行三方峰會構想，克宮發言人佩斯科夫明確回答，「毫無疑問」。

他表示，這項潛在可能性此前就已被提出，十一月在中國舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會提供三國領袖接觸機會。

佩斯科夫說，三方會談目前仍屬於「潛在的可能性」，俄方此前已談過這項構想。

對於三方會談可能討論的具體議題，佩斯科夫並未透露細節，也沒有表示三國已就會談時間、形式或議程達成協議。俄方官員此前則表示，如果要推動三方峰會，仍須進行外交準備，並先釐清會談議程及可能成果。

今年ＡＰＥＣ峰會預定十一月十八日至十九日在中國深圳舉行。俄方已確認普亭將出席，美方尚未正式宣布川普是否參加，但川普六月表示，他今年會再去中國參加一場「大型會議」，外界普遍認為他是指ＡＰＥＣ峰會。

俄方近期持續釋放對三方峰會的訊號。普亭的外交顧問鄂夏柯夫一日曾表示，普亭、川普和習近平可能在十一月ＡＰＥＣ峰會期間舉行三方峰會。鄂夏柯夫是在吉爾吉斯首都比許凱克上海合作組織峰會期間發表上述談話，習近平與普亭均出席。

鄂夏柯夫表示，普亭與川普八日進行一場「極為坦率」的一小時電話會談，普亭向川普提出一份「客觀且詳盡」的俄烏前線戰況分析，普亭也「指出美方可實際採取哪些舉措，以加快結束敵對行動」，但他未透露相關細節。

他說，普亭在電話中告訴川普，俄羅斯沒有侵略歐洲計畫，「我們強調俄方對歐洲絕無任何侵略意圖。關於俄羅斯威脅的外界傳言，只是為歐洲國家擴大援烏、提高軍事支出找藉口」。

鄂夏柯夫另表示，俄國認為阿聯首都阿布達比是舉行俄烏和平談判的優先地點之一，但目前尚未確定下一輪談判時間與地點。