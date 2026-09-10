美財長警告！AI競賽若輸中國 美將重傷

美國財政部長貝森特八日警告，如果美國在人工智慧（ＡＩ）競賽中輸給中國大陸，將面臨極為嚴重後果。他的談話顯示，美國日漸憂心中國科技進展。

貝森特在Breitbart News媒體活動表示，若中國在競賽中勝出，即使美國有龐大國防預算，也未必能保護國家安全。

他說：「如果中國在ＡＩ領域把我們甩在後面，那麼其他一切都毫無意義。」

這番言論顯然也是針對美國國內反對大型資料中心計畫的聲浪。相較下，中國許多新的ＡＩ資料中心與相關計畫，正在人口較少的北部與西北部地區興建中。

美國政府八日還指控，阿里巴巴、DeepSeek、月之暗面等六家中國ＡＩ公司，至少從二○二四年底以來已從美國最先進ＡＩ模型中，透過數百萬次交流或請求擷取數十億個詞元資料。

美國聯邦調查局、國安局以及網路安全暨基礎設施安全局在一份聲明中表示，中國ＡＩ公司利用所謂「蒸餾」手段，惡意抄襲美國先進ＡＩ模型技術，這些行動可能是在「中國政府知情的情況下」進行。

美中雙方預計九月中旬針對ＡＩ安全風險展開對話。

對於美國指責六家大陸ＡＩ企業「系統性蒸餾」美國ＡＩ模型，大陸商務部昨晚反駁相關指控是「於事無憑，於法無據」，批評美方將蒸餾這一業內正常技術和商業問題政治化、工具化，意在維護科技霸權、算力壟斷及打壓競爭，並警告若以打擊蒸餾為名遏壓大陸ＡＩ企業，「中方必將堅決採取措施予以反制」。

大陸外交部發言人毛寧昨日則說，「希望美方認真落實兩國元首達成的重要共識，不要對中國進行不實指責和抹黑。中美都是人工智慧大國，應當加強合作」。