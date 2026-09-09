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拉美成西方戰略夥伴要角 義外長出訪阿根廷、巴西

中央社／ 羅馬9日專電
義大利外長塔加尼。歐新社
義大利外長塔加尼。歐新社

拉丁美洲近期成為西方國家拉攏戰略夥伴的必爭之地。美國國務卿魯比歐近日出訪南美3國，義大利外長塔加尼8至10日也率領超過百家義國企業代表，訪問阿根廷巴西

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）8至10日訪問哥倫比亞、厄瓜多、祕魯；塔加尼則是在歐盟與南方共同市場（EU-Mercosur）達成協議後，率領規模空前龐大的代表團前往拉美，部分輿論解讀，這是歐盟展開新一輪戰略佈局、反制中國影響力的關鍵一步。

義大利外交部發布新聞稿指出，塔加尼（Antonio Tajani）8日訪問阿根廷，拜會阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），9日抵達巴西大城聖保羅（San Paolo），這是塔加尼就任外交部長以來第3次訪問巴西，巴西被視為義大利政府增加外銷的「出口行動計畫」優先潛力國。

塔加尼今天會晤巴西工商發展暨貿易部長羅沙（Márcio Elias Rosa）、聖保羅工業聯盟（Fiesp）主席斯卡夫（Paulo Skaf），並舉行促進兩國經貿論壇。出席者包括義大利工業聯盟主席奧西尼（Emanuele Orsini）、外貿投資協會主席佐帕斯（Matteo Zoppas）。

義大利外交部指出，巴西是義大利在南美洲最大貿易夥伴，也是義大利在南方共同市場主要出口目的地，佔義大利對該區出口總額的76.6%。2025年，義大利對巴西出口總額為58億歐元，義大利對巴西的貿易順差是5.12億歐元。

歐盟-南方共同市場協定帶來新機會，義大利外交部指出，協定生效後的第一個月，義大利對巴西出口成長22.3%，從巴西進口成長21.8%。

阿根廷與巴西均與義大利淵源深厚，阿根廷的義大利後裔人口比例最高，巴西則是義大利後裔總人數居世界第一，約有3200萬人，義大利將促進這些後裔的「尋根之旅」視為重要目標。

巴西 阿根廷 魯比歐 義大利 祕魯

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