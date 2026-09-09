立陶宛議員私訪中方談雙邊關係 歐洲議員籲審慎

立陶宛國會2名議員8日在比利時布魯塞爾與中國外交官會面，討論改善立中關係的可能性，引發部分歐洲議會議員關注與批評。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛國會議員維格勒（Ignas Vegele）與揚庫納斯（Rimas JonasJankunas）昨日於布魯塞爾訪問中國大使館。維格勒向LRT記者表示，此行主要目的在於評估雙邊關係現況，並聽取中方立場。

維格勒指出：「主要目標是了解實際情況，多聽少說。」2人表示，希望立陶宛與中國的外交關係能與其他歐洲聯盟國家相當。

報導指出，立陶宛國會日前否決該公費出訪申請，此次訪問由議員自行籌劃並負擔費用。

立陶宛總統首席外交政策顧問斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgirytė）8日接受電台訪問時表示，2名議員在會談中並不代表立陶宛、國會或政府。

據報導，揚庫納斯則反駁稱，他們代表相當比例的立陶宛選民，以及一個致力推動對中關係正常化的國會團體。揚庫納斯表示：「即便不代表政府，我們代表的是政府的施政計畫。」並提及政府已表明將致力推動與北京關係正常化。

此一會談正值歐盟重新評估對中關係，並尋求降低對這個全球第2大經濟體的經濟依賴之際。

據LRT報導，立陶宛籍歐洲議會議員奧什特列維丘斯（Petras Auštrevičius）呼籲審慎，形容此行為「人民外交」，並指出立陶宛不應在對中關係上倉促行動。奧什特列維丘斯表示：「我們需要學會等待，而且要明智地等待。」他並暗示，此行可能由中國政府策劃。

另一名歐洲議會議員安德柳凱提斯（Vytenis Andriukaitis）則表示，不預期此行會改變立陶宛對中國的官方政策。他說：「國會議員有從事政治活動的自由，但此舉能在多大程度上改變政府或國會的政策方向，顯然有限。」

另一方面，歐洲議會議員格拉祖利斯（Petras Gražulis）則對此表示歡迎，認為此舉「至少不會讓情況更糟」，但也指出若由總統、外交部長或國會主導正式會談會更為理想。

LRT報導，根據立陶宛議員說法，此次會談歷時約2小時，並在最高外交層級舉行，由中國駐歐盟大使接待。維格勒形容會談「氣氛溫暖且坦誠」，雙方討論多項議題並詳加記錄，但他未透露中方對立方提出的具體要求，僅表示外交事務通常低調處理。

據報導，維格勒表示，將把在布魯塞爾蒐集的資訊帶回立陶宛，並與高層官員分享。至於是否舉行後續會談，仍不明朗。