美中俄將舉行三方會談？普亭與川普通話 克宮曝雙方討論內容

俄羅斯克里姆林宮今天表示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）討論了在11月APEC峰會與中國國家主席習近平舉行三方會談的構想。

法新社報導，亞太經濟合作會議（APEC）訂於11月18日至19日在中國深圳舉行峰會。

俄方已表明普亭將出席，但白宮尚未宣布川普是否參加。

被問及川普與普亭昨天通話時，是否討論到在深圳舉行三方會談的構想，克宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）表示：「毫無疑問。」

培斯科夫對包括法新社在內的記者說：「這個潛在的可能性之前就提過了，會有這樣的機會。」

APEC是一個可追溯至1980年代的政府間論壇，成員包括俄羅斯、中國與美國，是亞太地區最重要的經濟合作論壇之一。

11月的峰會登場前，華府持續敦促俄羅斯停止烏克蘭戰爭，同時俄中關係日益緊密。

美國特使上週曾訪問俄國首都莫斯科與烏克蘭首都基輔，但並未宣布俄烏終戰談判有任何突破。