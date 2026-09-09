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兇手是誰？無人機襲擊機場事件險釀災 德總理控俄羅斯籌劃已久
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，萊比錫－哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）的無人機襲擊事件，險些釀成災難，是俄羅斯籌劃已久的行動。
路透社報導，梅爾茨今天在國會下議院表示：「俄羅斯籌劃這起行動數月之久，而且鎖定德國，純粹是運氣使然，才避免了重大財產損失和人員傷亡。」
梅爾茨發表這番評論前，極右派「德國另類選擇黨」（AfD）在德國東部的薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）選舉中取得重大勝利。德國另類選擇黨的政見包括呼籲與莫斯科建立更緊密的關係。
俄羅斯則否認涉入萊比錫機場的無人機事件，俄羅斯外交部長並稱這些指控是「真正戰爭的開端」。
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