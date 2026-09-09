「不會袖手旁觀」控種族清洗祭制裁 英國對以色列關係跌至數十年谷底

英國外交大臣米勒班今天表示，以色列政府支持的屯墾區恐怖分子正在約旦河西岸進行種族清洗。這是以色列建國以來英國發出的最嚴厲譴責，兩國關係跌至數十年谷底。

英國首相柏南（Andy Burnham）投書「衛報」（The Guardian）表示：「我相信中東的兩國方案（Two-State Solution）。這正是我們採取行動以維持該希望的原因。」

他在投書中寫道，看著慘痛苦難持續發生，他「不會袖手旁觀」，並表示英國長期以來因害怕被貼上反以色列標籤，而對採取行動猶豫不決。

米勒班（Ed Miliband）在下議院宣布對以色列屯墾區商品實施全面制裁時表示，英國政府將採取官方立場，認定以色列對約旦河西岸的占領整體而言屬於違法。

英國廣播公司新聞網（BBC News）以「英國制裁約旦河西岸：對以色列關係跌至數十年谷底」為題報導，米勒班表示，倫敦此舉標誌著解決以巴衝突的「新方法的開始」，「不僅譴責不公正和苦難，而且還採取行動」。

英國在歷經今夏的密集外交斡旋後，官方立場大幅轉變。在西岸屯民暴力事件日增的情況下，包括法國與加拿大在內的12個國家宣布實施制裁。

英國首相柏南、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在聯合聲明中表示：「為履行保護兩國方案的承諾、維護我們的利益並挺身捍衛我們的價值觀，現在是採取進一步行動的時候了，避免為時已晚。」

●以色列反制

對此，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）宣布關閉英國駐耶路撒冷領事館，並禁止包括左翼政治人物柯賓（Jeremy Corbyn）與工黨議員艾波特（Diane Abbott）在內的12名英國議員及活動人士入境以色列。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，華府「顯然」不會採取與英國相同的作法，也不希望看到約旦河西岸局勢陷入動盪，但他拒絕做出進一步評論。柏南已事先向美國總統川普（Donald Trump）簡報此項計畫。

米勒班表示，英國的行動將證明「面對深重的不公不義，英國不會保持沉默，也非無能為力」。

以色列擴大耶路撒冷以東「E1區」屯墾計畫，使得英國的行動變得日益迫切；該計畫實際上可能會切斷約旦河西岸南北兩側的聯繫，威脅未來任何巴勒斯坦國的可行性。

●控屯民暴力種族清洗

米勒班在下議院發言指出：「英國政府認為，屯墾區恐怖分子確實在約旦河西岸部分地區對巴勒斯坦人進行種族清洗。以色列政府往往對此視而不見，更糟的是，其政府成員還發表言論並採取行動支持強迫巴勒斯坦人流離失所。」

米勒班暗示施凱爾（Keir Starmer）擔任首相期間一直不願對約旦河西岸屯墾者採取行動。他向議員表示：「我直言不諱地說，我們應該早點採取行動。直到新首相上任，才認識到局勢的嚴重性。」

柏南投書指出：「多年來我們一直呼籲在中東實行兩國方案，但我們必須認識到，除非以行動為後盾，否則這些話毫無意義。長期以來，我們因害怕被指控為反以色列而猶豫不決。」

米勒班表示，他不僅是以外交大臣的身分，同時也是以一名「自豪的英國猶太人」身分採取此行動；大屠殺後，他的親人在以色列找到了安全避難所。他說：「我為自己的猶太身分感到自豪，對以色列國的支持也堅定不移。」

「而這與我對巴勒斯坦國的支持絕無矛盾。事實上恰恰相反。兩國方案建立在一個明確的信念上，即兩國人民通往安全的唯一途徑，就是在擁有自由、安全與自決的情況下和平共存。」

此舉是柏南政府重新設定英國對以色列政策的廣泛嘗試之一，部分是為了重新贏得英國穆斯林及進步派選民的信任。這項決定受到工黨議員廣泛歡迎，不過也有部分議員表達謹慎態度。