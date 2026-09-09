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現場爆掌聲…菲防長脫口嗆大陸「應知羞恥」 菲律賓外交部：尊重言論

中央社／ 馬尼拉9日綜合外電報導
菲律賓防長鐵歐多洛。路透社
菲律賓防長鐵歐多洛。路透社

菲律賓防長鐵歐多洛昨天出席首爾防務對話時收到中國代表遞來紙條，內文質疑2016年南海仲裁案的裁決，使他當場脫口「多點羞恥心」，菲國外交部今天則說，尊重防長此番言論。

菲律賓ABS-CBN電視網報導，菲國外交部發言人拉托內爾（Analyn Ratonel）在記者會表示：「我們尊重鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）防長的聲明和觀點。除此之外，我不想再做進一步評論。」

鐵歐多洛7日至9日訪問韓國參加首爾防務對話（Seoul Defense Dialogue），昨天他在全席大會上發表演說。

馬尼拉時報（The Manila Times）報導，鐵歐多洛在台上時，收到身分不明中國代表遞來紙條，內容是關於中方對2016年南海仲裁案裁決的立場，聲稱該裁決「違反國際法基本原則」。

菲律賓2013年把南海爭議告上設於荷蘭海牙（TheHague）的常設仲裁法院（PCA），該法院2016年7月裁決，中國「九段線」在國際法之下不具效力，菲國可獨享專屬經濟區資源。中方不接受也不承認此結果。

鐵歐多洛收到紙條後表示，「如果這是中國方面傳達給我的立場，那它不僅不尊重國際法，把『聯合國海洋法公約』（UNCLOS）丟在地上並踩於腳下」。

他更說道：「同時也不尊重我們最親切的東道主韓國，以及在場其他與會者所應獲得之基本禮貌。」

鐵歐多洛還質疑：「我要問你，當我在台上回答問題時，這是你適合拿給我的文件嗎？」

他補充指出：「或許，中國該做的是基本禮貌和表現。用菲律賓話講，就是『講點禮貌，多點羞恥心』」此話一出，現場響起掌聲。

鐵歐多洛於會中重申，菲律賓不會在領土完整與主權問題上妥協，將對抗任何國家的侵略，也會繼續捍衛國際法、持續推動軍事現代化，在提升自身防衛能力之際，跟更多理念相近國家建立防衛夥伴關係。

韓聯社報導，這場論壇的主辦方宣稱，紙條來自中國駐首爾大使館一位武官。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔里耶拉（Jay Tarriela）今天則表示，這次事件表明，即使在國際安全論壇上，中國再也無法掩飾其「霸凌和野蠻行徑」。

他在社群媒體X平台發文寫道：「其領導人似乎認為，權力可以讓他們免於在國際舞台遵守任何禮儀義務。」

塔里耶拉指出，該事件可看到北京當局試圖恫嚇其他國家，使其在「他們於南海的帝國聲索」議題上保持沉默。

他提到：「這個區域之所以變成如此，正是因為像中國這樣的國家，既不遵守國際法，也毫不猶豫地違抗國際法。」

塔里埃拉還說，國際社會應該共同譴責中國「肆無忌憚的帝國野心」。

他強調：「若沒能做到，人類文明會倒退回到一個更加黑暗時代，一個只有強權才能決定是非對錯的時代。」

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