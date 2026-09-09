世界局勢劇變 菲律賓外長：強化戰略韌性、有系統拓展全球夥伴

菲律賓外交部長拉薩洛表示，面對全球局勢劇變，菲律賓將強化「戰略韌性」，一方面現代化既有同盟，另一方面有系統拓展全球夥伴關係，以在維持戰略自主之際，增加外交迴旋空間。

由華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主辦的「馬尼拉戰略論壇」（Manila Strategy Forum），9日至10日在馬尼拉舉行。今年論壇聚焦全球經濟衝擊、國際秩序演變，以及美菲在防衛、基礎建設和新興科技領域的合作，包括菲律賓外長、各國學者專家應邀出席。

拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）發表演說時指出，當前世界面臨「動盪、不確定性與不可預測性」的局勢，地緣政治競爭加劇，供應鏈被武器化，能源及糧食價格大幅波動，加上氣候衝擊及科技競爭，各國都必須重新思考如何維護自身安全與經濟利益。

她指出，菲律賓位處印太地緣戰略核心，且是海洋國家，被動絕非選項，因此主張以國際合作取代孤立主義，建立可預判風險、承受衝擊及捍衛權益的「戰略韌性」。

拉薩洛強調，菲律賓政府以國家利益為首要外交政策指引，一方面現代化既有同盟，另一方面有系統拓展全球夥伴，以增加外交迴旋空間。

在現代化既有同盟方面，拉薩洛說，美菲合作已不再侷限於傳統軍事安全，而逐步延伸至經濟安全，「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor）即是一例，菲、美、日等夥伴正推動連結蘇比克（Subic）、克拉克（Clark）、大馬尼拉地區及八打雁（Batangas）的交通、都市能源及數位基礎建設。

拉薩洛說，菲律賓也持續與日本、澳洲、加拿大、南韓、紐西蘭、歐盟、英國及印度等國家或區域組織深化合作，並參與美國「晶片法案」（CHIPS Act）相關合作，希望從低階製造逐步發展半導體封裝、關鍵礦產加工及新興科技能力。

在拓展全球夥伴關係方面，拉薩洛表示，菲律賓正尋求與中東、拉丁美洲及非洲開拓經貿及資源合作，以免過度依賴任何單一夥伴、資金來源或市場。

談到與中國之間的緊張關係，拉薩洛表示，馬尼拉願在符合互利及主權平等的基礎上，與北京進行建設性對話，但在涉及國家主權、主權權利及管轄權的事宜上不會妥協。

有關菲中南海爭議，拉薩洛說，菲律賓將以聯合國海洋法公約（UNCLOS）與2016年南海仲裁案裁決為依據，捍衛海洋權利，不尋求升高衝突、但也不屈服於恫嚇，將透過政策透明度、可信軍事現代化以及持續外交接觸，反制侵擾。