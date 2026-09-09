快訊

兆基屋管總公司被挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

徐佳青帶兒上東沙罰金繳了？監院稱個人隱私不提供 白營怒轟：無恥護航

聽新聞
0:00 / 0:00

世界局勢劇變 菲律賓外長：強化戰略韌性、有系統拓展全球夥伴

中央社／ 馬尼拉9日專電
菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）。美聯社
菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）。美聯社

菲律賓外交部長拉薩洛表示，面對全球局勢劇變，菲律賓將強化「戰略韌性」，一方面現代化既有同盟，另一方面有系統拓展全球夥伴關係，以在維持戰略自主之際，增加外交迴旋空間。

由華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主辦的「馬尼拉戰略論壇」（Manila Strategy Forum），9日至10日在馬尼拉舉行。今年論壇聚焦全球經濟衝擊、國際秩序演變，以及美菲在防衛、基礎建設和新興科技領域的合作，包括菲律賓外長、各國學者專家應邀出席。

拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）發表演說時指出，當前世界面臨「動盪、不確定性與不可預測性」的局勢，地緣政治競爭加劇，供應鏈被武器化，能源及糧食價格大幅波動，加上氣候衝擊及科技競爭，各國都必須重新思考如何維護自身安全與經濟利益。

她指出，菲律賓位處印太地緣戰略核心，且是海洋國家，被動絕非選項，因此主張以國際合作取代孤立主義，建立可預判風險、承受衝擊及捍衛權益的「戰略韌性」。

拉薩洛強調，菲律賓政府以國家利益為首要外交政策指引，一方面現代化既有同盟，另一方面有系統拓展全球夥伴，以增加外交迴旋空間。

在現代化既有同盟方面，拉薩洛說，美菲合作已不再侷限於傳統軍事安全，而逐步延伸至經濟安全，「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor）即是一例，菲、美、日等夥伴正推動連結蘇比克（Subic）、克拉克（Clark）、大馬尼拉地區及八打雁（Batangas）的交通、都市能源及數位基礎建設。

拉薩洛說，菲律賓也持續與日本、澳洲、加拿大、南韓、紐西蘭、歐盟、英國及印度等國家或區域組織深化合作，並參與美國「晶片法案」（CHIPS Act）相關合作，希望從低階製造逐步發展半導體封裝、關鍵礦產加工及新興科技能力。

在拓展全球夥伴關係方面，拉薩洛表示，菲律賓正尋求與中東、拉丁美洲及非洲開拓經貿及資源合作，以免過度依賴任何單一夥伴、資金來源或市場。

談到與中國之間的緊張關係，拉薩洛表示，馬尼拉願在符合互利及主權平等的基礎上，與北京進行建設性對話，但在涉及國家主權、主權權利及管轄權的事宜上不會妥協。

有關菲中南海爭議，拉薩洛說，菲律賓將以聯合國海洋法公約（UNCLOS）與2016年南海仲裁案裁決為依據，捍衛海洋權利，不尋求升高衝突、但也不屈服於恫嚇，將透過政策透明度、可信軍事現代化以及持續外交接觸，反制侵擾。

菲律賓 馬尼拉 日本 美國 南韓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 改寫中東未來經濟版圖貿協 為台灣開啟合作新契機

印度每週破億ChatGPT用戶 還能同時和中國合作多久？

川普「奪島」威脅…歐盟挺丹麥 投資格陵蘭2.3億元

美日韓聯合軍演5天 美航母連2年部署中東再缺席

相關新聞

世界局勢劇變 菲律賓外長：強化戰略韌性、有系統拓展全球夥伴

菲律賓外交部長拉薩洛表示，面對全球局勢劇變，菲律賓將強化「戰略韌性」，一方面現代化既有同盟，另一方面有系統拓展全球夥伴關...

北韓擴大核原料生產 IAEA：寧邊建第2座鈾濃縮設施

國際原子能總署表示，北韓已在寧邊核設施園區內興建第2座鈾濃縮設施，最多可容納28組離心機機組；此外，北韓在降仙擴建的鈾濃...

川普「奪島」威脅…歐盟挺丹麥 投資格陵蘭2.3億元

歐盟與格陵蘭7日宣布進一步深化夥伴關係。歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)訪問格陵蘭首府努克(Nuuk)期間宣布，歐盟將推出總額2億歐元(約2.32億美元)的「全球門戶夥伴關係方案」(Global Gateway Partnership Package)，相關資金將於2026年及2027年投入格陵蘭及與格陵蘭合作的項目。歐盟、格陵蘭及丹麥同日簽署新的聯合聲明，進一步擴大雙方在經濟、能源、數位連結及其他領域的合作。

美控制澳洲逾半國防設施達110座 學者轟：第二波殖民

最新數據顯示，美軍和美國軍工企業已控制或獲准進入澳洲110座國防設施，占該國所有軍事設施逾半，麥覺理大學教授Vince Scappatura將美國在澳洲各地取得軍事基地使用權的情況，形容為遍布澳洲大陸到「飽和」的程度，甚至是某種「第二波殖民」。

日本擴大跨國防衛網 為1目的「深化澳菲印歐合作」

南華早報8日報導，日本防衛規畫日益受到台海可能發生衝突影響，東京正迅速擴大防衛夥伴網，與澳洲、菲律賓、印度等印太國家深化作戰、後勤、訓練及軍事准入合作，也加強與北美、歐洲在武器研發、生產、情報、科技及供應鏈等領域的連結，希望提升台海若爆發長期衝突時的承受能力。

菲律賓傳奇拳王巴喬入閣 接掌反貧窮委員會誓言1願景

菲律賓傳奇拳王巴喬(Manny Pacquiao)過去數十年都在拳擊場上奮戰；然而從現在起，這位體育偶像將把這股戰鬥精神用在對付一個更長遠的對手—貧窮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。