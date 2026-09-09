北韓擴大核原料生產 IAEA：寧邊建第2座鈾濃縮設施

國際原子能總署表示，北韓已在寧邊核設施園區內興建第2座鈾濃縮設施，最多可容納28組離心機機組；此外，北韓在降仙擴建的鈾濃縮設施也已展開運作。

路透社報導，國際原子能總署（IAEA）在這份日期標註為8月28日的報告中指出，相關調查結果顯示，北韓正在多處地點持續擴大核設施基礎建設。

報告顯示，IAEA自2009年起在北韓境內已無人員派駐，目前主要仰賴衛星影像與公開資料，包括北韓官媒發布的照片，追蹤平壤當局的核能活動。

IAEA將北韓領導人金正恩今年6月視察行程的官媒照片，與建築物興建期間拍攝的衛星影像進行比對，確認寧邊（Yongbyon）園區內一棟新建2層樓建築，是園區內第2座鈾濃縮設施。

報告指出，這次視察的照片顯示，這棟主建物的樓上與樓下都裝設了離心機機組，且這棟建築物最多可容納與照片中相同的28組機組。

報告並指出，種種跡象都顯示，北韓當局2024年在首都平壤附近降仙（Kangson）擴建的鈾濃縮設施廠房，已於今年1月開始運作。

IAEA指出，北韓核計畫持續擴張，已違反聯合國安理會（U.N. Security Council）相關決議。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）昨天向理事會發表聲明指出：「降仙與寧邊濃縮設施持續運作，以及據報北韓持續擴大生產武器級核原料，這是令人嚴重關切的事態。」

平壤當局已多次拒絕接受IAEA的管轄權威。北韓駐聯合國維也納辦事處去年9月曾表示，北韓作為核武國家的地位已不可逆轉，並稱北韓不受「禁止核子擴散條約」（Non-Proliferation Treaty）約束，外部施壓也不會改變其擁核國家的地位。