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內唐亞胡選前遭踢爆早知哈瑪斯2023年策畫襲擊 在野齊聲要求交代

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列總理兼執政黨聯合黨黨魁的內唐亞胡，8日在耶路撒冷出席聯合黨活動，介紹即將參加選舉的新團隊成員。歐新社
以色列總理兼執政黨聯合黨黨魁的內唐亞胡，8日在耶路撒冷出席聯合黨活動，介紹即將參加選舉的新團隊成員。歐新社

以色列《國土報》8日報導，該報記者艾達（Shlomi Eldar）和尤瓦爾（Ruti Yuval）即將出版新書，指稱以色列總理內唐亞胡早在2023年10月7日巴勒斯坦襲擊及綁架事件約10天前，就已接獲阿拉伯聯合大公國總統警告，稱巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯將展開一場重大行動。新書的這項訊息引發猛烈政治反彈。

CNN報導，阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed）當時與內唐亞胡通話45分鐘，警告哈瑪斯的加薩走廊領袖辛瓦（Yahya Sinwar）正策畫對以色列採取重大行動，可能造成流血並破壞區域穩定。辛瓦2023年9月中旬也透過一名巴勒斯坦中間人，向阿聯與以色列傳達訊息，警告即將發生一場「地震」。內唐亞胡對此反應「相對冷靜」，並向穆罕默德保證，以色列已為任何情況做好準備。

一名以色列知情人士透露，內唐亞胡辦公室曾試圖讓阿聯否認《國土報》的報導，但阿聯只同意發表有關情報共享的聲明。阿聯外交部當晚表示，「不評論媒體報導或有關政府領袖之間談話的臆測」，但未否認雙方領袖曾通電話，並稱必要時所有相關情報一直都有在相關單位之間傳遞。

內唐亞胡辦公室則強烈否認，駁斥國土報的報導是「徹頭徹尾的謊言」，並表示內唐亞胡「在這段期間並未與阿拉伯聯合大公國總統通話，也沒有收到他的任何警告」。

不過，目前距離以色列10月選舉不到兩個月，內唐亞胡的政敵抓住此事，聲稱這是他無視一連串警告的最新證據。艾森科特（Gadi Eisenkot）、班奈特（Naftali Bennett）、李柏曼（Avigdor Lieberman）和戈蘭（Yair Golan）這4名反對黨領袖罕見發表聯合聲明，要求對內唐亞胡的「失敗與失能」展開「立即且徹底的調查」。

聲明表示：「以色列民眾有權知道：內唐亞胡知道哪些事、又是在何時得知？為何沒有通知安全部門？又為何沒有採取行動保護以色列平民？」

參與報導的記者艾達反駁內唐亞胡的說法。艾達接受CNN主播塔柏（Jake Tapper）訪問時表示：「這是真的，我為這篇報導工作了將近一年半。」艾達說，他有文件和紀錄，掌握的資料都顯示，阿聯總統在10月7日前一個半星期致電內唐亞胡，警告辛瓦正策畫對以色列發動重大攻擊。

哈瑪斯10月7日跨境攻擊是以色列史上死亡人數最多的襲擊，超過1200人遇害，250多人被擄往加薩。時任國防部長、以軍參謀長，以及軍事情報局阿曼（Aman）、對外情報機關摩薩德（Mossad）和對內情報機構辛貝特（Shin Bet）首長此後陸續下台，以國當天最高安全領導階層如今幾乎只剩內唐亞胡仍在任。

內唐亞胡 哈瑪斯 在野

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