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北韓軍8月越界逾20次 南韓軍方密切監視戒備

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

南韓軍方今天表示，正密切監視北韓的一舉一動，包括北韓軍人越過分隔南北韓的軍事分界線（MDL），並維持高度戒備狀態。

路透社報導，這項聲明是針對「朝鮮日報」報導所作的回應。報導指出，北韓軍隊8月被目擊越過軍事分界線逾20次。

這篇報導引述多名匿名軍方消息人士指出，南韓軍方光在8月偵測到的北韓軍隊越界次數，即已超越2025全年總和。報導並稱，這些越界行為發生於北韓軍隊恢復邊境防禦工程之際，相關作業包括鋪設地雷與興建圍欄。

南韓合同參謀本部在聲明中表示：「軍方正依據作戰程序採取有原則的措施，並將持續強化軍事能力。」

南韓合同參謀本部未就報導中越界事件的次數、地點或具體時間提供詳細資訊。

北韓 軍人 南韓

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