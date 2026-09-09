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英國空管系統故障釀航管大亂 逾千航班取消延誤

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導

英國國家飛航服務公司（NATS）今天發生技術故障，各大機場航班營運受阻，造成近1100架往返英國各機場的航班取消，另有數百架航班誤點。這是英國近年一連串系統故障的最新一起，再度引發外界對英國航空基礎設施韌性的質疑。

綜合路透社和法新社報導，NATS於當地時間下午7時34分（台灣時間9日凌晨2時34分）表示，影響飛行數據處理系統的問題已排除，並強調飛行安全沒有受到影響。

執行長羅爾夫（Martin Rolfe）向天空新聞（SkyNews）表示，NATS尚未完成全面調查，「我們目前還不完全清楚究竟哪裡出了問題。」

● 希斯羅等6大機場大亂 逾千航班受衝擊

全英今天有約千架航班受影響，包含英國最大門戶希斯羅機場（Heathrow）。

希斯羅機場於當地時間晚間9時19分宣布，今晚剩餘的所有降落航班全部喊停；雖然起飛航班已恢復運作，但預料班機延誤仍將持續。

航班追蹤平台FlightAware的數據顯示，截至格林威治時間15時18分，希斯羅、蓋維克（Gatwick）、倫敦城市（London City）、盧頓（Luton）、愛丁堡（Edinburgh）及布里斯托（Bristol）等6個機場共約490個航班延後起飛，另有約525個抵達班機遭到取消或延誤。

根據航空資料分析公司睿思譽（Cirium），希斯羅機場原定661班抵達航班中，有38班取消或無法執行。英國航空（British Airways）是受影響最嚴重的航空公司，原定333班出發航班中有16班取消。

● 空管系統頻出包 業界憤怒要求執行長下台

歐洲空域航班極為密集，航空交通管制高度仰賴精準時序運作。

航空分析師史垂克蘭（John Strickland）指出，即便停擺時間相對短暫，仍會產生連鎖效應迅速波及整個航空網絡，「停擺幾個小時看似短暫，但當全英多座核心機場同時受影響時，衝擊極為巨大。」

瑞安航空（Ryanair）表示，旗下約15萬名乘客受到最長達8小時的延誤，公司並已取消超過200個航班，同時呼籲NATS執行長羅爾夫下台負責。

英國航空系統近年屢出狀況。2023年曾爆發多年來最嚴重的系統大故障，導致數百班航班取消或延誤，影響超過70萬名旅客；去年7月也曾發生技術瑕疵導致大量航班取消，引發航空公司高層強烈不滿。

英國民航局表示，NATS預料將會針對今天的情況提交完整報告。民航局表示，屆時將依據報告內容，評估是否需進一步採取措施以確保英國航空交通管制系統的可靠性。

英國 航班 韌性

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